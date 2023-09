Royal Family, l’erede al trono lontano dai figli | Il motivo è da non credere

La notizia arriva da fonti certe, interne al palazzo reale: una separazione costrittiva tiene William lontano dalla sua famiglia.

Nuovo shock per la famiglia reale: secondo alcuni fonti, il principe William e la consorte Kate sarebbero molto spesso costretti ad allontanarsi dai loro figli.

L’indiscrezione è solo l’ennesima notizia che va ad alimentare l’immaginario complesso e distante dai “commoner” che da sempre accompagna la tradizione della royal family inglese.

Le avventure e disavventure dei Windsor sono spesso presenti nei titoli dei tabloid inglesi, quasi un’ossessione che a partire dall’adolescenza di Carlo non ha mai abbandonato le prime pagine.

Questa volta però l’indiscrezione riguarda una tradizione da molti ritenuta inopportuna che riguarda l’erede William e la sua famiglia…

A tenerlo lontano da loro è la tradizione

Pare infatti che il protocollo reale, che prevede delle regole molto rigide, non consenta ai giovani figli di William e della moglie Kate di cenare con loro. I piccoli principi George e Louis, e la principessina Charlotte, sarebbero esclusi dai banchetti reali, come conferma l’ex chef di corte Darren McGrady.

McGrady ha spiegato i retroscena dietro questa tradizione che, seppur costrittiva, ha le sue radici in una motivazione logica: a corte si ritiene infatti che la presenza di bambini durante i banchetti cerimoniali possa essere fonte di disturbo. Questi banchetti infatti sono molto lunghi, ed è logico pensare che dei bambini possano annoiarsi nel corso della serata e mostrare comportamenti che non rientrano nelle regole del galateo. Durante questi eventi, i principini mangiano con le tate nelle loro stanze private: una versione “reale” del tavolo dei bambini che molto spesso le famiglie comuni riservano ai piccoli di casa durante le feste natalizie.

Eccezioni alla regola, è cominciato tutto da lei

Le informazioni riguardanti questa tradizione della famiglia reale hanno sconvolto non poche persone, che ritengono che il protocollo possa essere un po’ troppo rigido e influenzare negativamente il rapporto di William e Kate coi figli; tuttavia alcune indiscrezioni, sempre provenienti dall’ex chef di corte, rivelano che per ogni regola esiste un’eccezione: inutile dire che a sdoganare atteggiamenti permissivi sia stata proprio Lady Diana, la madre di William e del fratello Harry.

Pare infatti che la compianta Lady D, molto attenta alla salute dei figli, concedesse comunque loro dei “regali speciali” accompagnando di tanto in tanto i figli da McDonald’s. Sull’immagine di Diana, che da sempre rappresenta un esempio atipico all’interno della famiglia reale, si sarebbe basata anche Kate: secondo l’esperta dei Windsor Enrica Roddolo, infatti, anche la moglie di William adorerebbe cucinare per i figli pasti poco convenzionali nell’ambiente di corte, come la pizza o piatti della cucina indiana apprezzati anche dal marito.