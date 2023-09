Alex Belli, l’avete visto senza barba? Sembra un ragazzino | Irriconoscibile

Alex Belli stupisce tutti e si presenta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia senza barba: è davvero irriconoscibile.

Attore e personaggio televisivo salito alla ribalta dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021, Alex Belli è ricordato soprattutto per il triangolo amoroso con la compagna Delia Duran e la ex coinquilina Soleil Sorgé.

Ex interprete di una delle fiction Mediaset di maggiore successo, , Belli è anche molto seguito sui social dove condivide con i fan vita privata e impegni di lavoro.

Uno di questi ultimi, lo ha visto protagonista del red carpet del Festival del cinema di Venezia, dove si è presentato in compagnia di Delia Duran e…senza barba! Ecco la reazione dei fan.

Alex Belli è irriconoscibile! Cosa ha fatto

Elegantissimi, Alex Belli e Delia Duran hanno presenziato alla manifestazione per presentare il progetto del corto “Mostro”, volto a sensibilizzare l’importanza della prevenzione contro la violenza sulle donne. La coppia, che recentemente ha condiviso con il proprio pubblico le difficoltà di avere un figlio in maniera naturale, è apparsa innamoratissima e solare, ma ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico è stato il nuovo look di Alex Belli.

In abito nero con camicia bianca e papillon, l’attore ed ex protagonista del Grande Fratello Vip si è mostrato ai fotografi senza barba. La reazione del pubblico non si è fatta attendere e sui social si sono moltiplicati i commenti a riguardo. “Alex belli senza barba sembra un 18enne!”, “Ma chi è l’adolescente senza barba?”, ha scherzato qualcuno, “Ma Alex Belli è ringiovanito di 20 anni”, “Quasi non avevo riconosciuto Alex Senza barba, sta benissimo”, si legge ancora tra i commenti al post Instagram.

Alex Belli e Delia Duran, il problema di coppia

Bellissimi ed innamoratissimi, Alex Belli e Delia Duran hanno sfilato sul red carpet di Venezia apparendo agli occhi di tutti molto affiatati. Uniti dal punto di vista sentimentale e professionale, i due hanno confessato solo alcuni mesi fa di stare affrontando un momento personale molto complicato: non riescono ad avere un figlio.

Dopo essersi sottoposti a tutte le analisi del caso, Alex e Delia hanno constatato di non poter avere un figlio in maniera naturale a causa di una incompatibilità. In una intervista per il settimanale Nuovo, quindi, hanno ammesso di voler procedere con la fecondazione assistita. “Spero di diventare padre al più presto”, aveva aggiunto Alex, speranzoso che il percorso cui si è sottoposto insieme alla Duran possa dare i risultati sperati.