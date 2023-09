Vanessa Incontrada, il grande rimpianto della presentatrice | Disgraziatamente non si torna più indietro

L’amatissima attrice e presentatrice Vanessa Incontrada avrebbe alcuni sassolini nella scarpa che proprio non è riuscita a togliere.

Conosciamo Vanessa Incontrada per la sua lunghissima e incredibile carriera in televisione, sia come conduttrice che come attrice in diversi prodotti destinati al piccolo schermo.

Tra i primi ruoli di Incontrada ci fu quello di presentatrice del programma comico Zelig, una performance svolta al fianco di un altro grande presentatore, Claudio Bisio. La coppia ebbe un incredibile successo, con un grande equilibrio sul palco dovuto alla professionalità e simpatia di conduttore e conduttrice.

Negli ultimi anni Incontrada è stata anche attrice principale e non di diverse fiction, che hanno riscosso grande successo tra il pubblico italiano.

A quanto pare, però, Incontrada avrebbe confessato di avere dei rimpianti molto profondi che riguardano un periodo della sua vita.

Incontrada si svela

“La vita mi ha fatto cambiare anche dal punto di vista fisico“, ricorda Incontrada, ” Tutto è successo quando sono rimasta incinta, perché ho preso tanti chili. Mi avevano fatto una foto e hanno scritto un titolo che non scorderò mai: ‘Vanessa la balena’. Sembrava quasi avessi commesso un peccato. Come se avessi ammazzato qualcuno. Per me è un argomento delicato. Perché non capisco.”

Vanessa Incontrada si è dovuta difendere più volte da attacchi di hater e media, che in merito al suo fisico hanno detto e scritto di tutto e di più. Oggi Vanessa ha confessato che si sarebbe voluta comportare diversamente.

Vanessa Incontrada: “la cosa che mi dispiace di più…”

“La cosa che mi dispiace di più è che non ho nemmeno una foto di quando mio figlio era dentro di me“, parla del suo rimpianto, Vanessa, “Questa è la cosa che mi dispiace di più. Non di quello che mi dicevano. Di quello non mi frega un ca**o“, commenta, dura.

“Mi avevano talmente attaccato che mi dicevo: ‘Ma c’è qualcosa che non va in me?’“, continua Incontrada, “Un consiglio che do a tutti coloro che ci guardano è di lottare per quello in cui credete e per ciò che volete, di non scoraggiarvi, soprattutto per quello che vi dicono gli altri. Avrò anche la cellulite, ma continuo a stare sul palco”, conclude. Incontrada è uno degli esempi di come il corpo di una donna sia sempre messo sotto la lente di ingrandimento e giudicato in modo spietato: per fortuna lei è una di quelle persone che è riuscita con successo a contrastare questa tendenza.