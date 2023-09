Niente Grande Fratello, colpo di scena: concorrente rinuncia all’ultimo | Il motivo è impensabile

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata e un concorrente ha già rifiutato la proposta di Canale 5: forfait all’ultimo minuto.

Non c’è pace per il Grande Fratello che, per questa nuova edizione, ha deciso di tornare alle origini e obbedire alle decisioni di Pier Silvio Berlusconi sulla nuova linea editoriale di Mediaset.

Niente più trash e niente più volgarità per questo nuovo inizio del reality show di Canale 5 che, però, poco prima del debutto in prima serata ha dovuto fare i conti con una notizia inaspettata.

Uno dei concorrenti noti più attesi ed applauditi previsti per il Grande Fratello, ha dato forfait all’ultimo momento: ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello, clamoroso forfait

Per la prima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso dei primi quindici concorrenti che per questa nuova stagione saranno sia nip che vip. Al macellaio di Roma, l’operaia veneta, il bidello calabrese e al calzolaio, si aggiungeranno personaggi famosissimi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura come lo sportivo Alex Schwazer, la ex stella delle telenovelas Grecia Colmenares, l’attrice Beatrice Luzzi e il ballerino e attore Massimiliano Varrese.

Le indiscrezioni avevano anticipato la partecipazione al Grande Fratello anche di Giampiero Mughini che, tra le righe, sembrava anche aver confermato le voci che giravano da tempo sul suo conto. Con una lettera aperta a Dagospia, infatti, lo scrittore aveva svelato di essere pronto ad entrare a far parte di un reality show, lasciando ad una cara amica il compito di occuparsi della sua reputazione sui social “dove si decide il destino di ognuno di noi”. Secondo TvBlog, però, l’ingresso di Mughini nella casa di Cinecittà sarebbe saltato all’ultimo momento.

Mughini rinuncia al Gf: i motivi

Il portale di informazioni, infatti, ha anticipato che Giampiero Mughini avrebbe dato forfait al Grande Fratello per “motivi personali”. Non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla improvvisa rinuncia dello scrittore al reality show. Al momento, tuttavia, non ci sono state smentite o conferme a riguardo e tutto potrebbe rientrare nelle prossime settimane.

L’annuncio della presenza di Mughini nella Casa era stato accolto con grande favore da una fetta di pubblico curioso di assistere alla trasformazione del Grande Fratello e alla nuova narrazione definita da Mediaset per questa stagione. Dopo il caos e le polemiche dello scorso anno, lo stesso Alfonso Signorini si è voluto scusare alla vigilia del nuovo inizio: “L’anno scorso abbiamo sbagliato tanto. Non siamo perfetti e ci assumiamo le responsabilità. Ho vissuto un grande disagio durante le dirette”.