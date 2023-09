Elenoire Casalegno, la sofferenza è atroce: “Mi sento male” | Per lei un avvenimento tremendo

Dolore tremendo, la conduttrice si sfoga sui social: non c’è più niente da fare, è in una situazione da cui non c’è via di scampo.

Neppure lei può scampare a quanto le sta accadendo: Elenoire Casalegno si sfoga coi fan, che la sostengono nei commenti.

La showgirl e conduttrice di “Battiti Live”, che da molti anni accompagna le estati degli spettatori italiani come presentatrice di numerosi festival estivi, non è riuscita a trattenersi dal condividere un pensiero personale e intimo coi suoi follower.

Elenoire, famosa anche per le sue relazioni con numerosi personaggi del mondo pubblico televisivo e non, oggi vive una storia molto privata e a distanza con il suo compagno Andrea: sono lontani i tempi di Vittorio Sgarbi, J-Ax, Francesco Facchinetti e Omar Pedrini.

Ma nonostante l’apparente serenità personale pare proprio che ci sia qualcosa che le da il tormento al punto da doverne parlare con gli utenti del web…

Un dolore che in molti hanno potuto condividere con lei

La conduttrice ed ex showgirl ha infatti pubblicato un post sul suo seguitissimo profilo Instagram in cui, assieme ad una foto in cui posa su un tronco sulla riva del mare, con un’abbronzatura ed un fisico da fare invidia a donne molto più giovani, lamenta una situazione molto particolare, con cui ha una triste familiarità.

La conduttrice infatti ha lamentato l’inevitabile arrivo della fine dell’estate. Come tutti, per Elenoire è arrivato il momento della fine delle vacanze, ma lei non ci sta: non sopporta l’idea del countdown al Natale, né all’inverno imminente, a cui preferisce molto di più la stagione estiva. Ma per tutto ciò ha una motivazione interessante…

Tutta colpa del bel paese? Macché…

“Amo l’Italia, il nostro Bel Paese, ma l’inverno è troppo lungo. All’idea di indossare cappotto, sciarpa, e cappello, mi sento male. Eppure, c’è chi ama il freddo. Mah…”, sono queste le parole con cui Elenoire Casalegno ha commentato l’imminente fine della bella stagione.

In effetti, sono in molti a condividere il suo parere e a sottolineare che l’inverno, sul territorio nazionale, sembrerebbe essersi allungato; ma quest’osservazione vale anche per l’estate. Negli ultimi anni infatti c’è stato un innalzamento delle temperature fino a fine settembre, mentre sono calate quelle del periodo di Marzo e Aprile: più che di un allungamento dell’inverno, quindi, pare proprio che le stagioni si stiano spostando di periodo, e questo potrebbe costringerci a ripianificare le nostre estati.