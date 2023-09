Mediaset, il grave male entrato nella sua vita: “Bucato un pezzo di intestino” | Ecco le sue condizioni

Notissimo volto di Mediaset svela per la prima volta di aver avuto un male molto grave: ecco quali sono oggi le sue condizioni.

Durante le interviste rilasciate in tv o alla carta stampata, molti volti noti decidono di svelare aspetti della loro vita privata finora sconosciuti.

Dagli amori finiti alle malattie, molti personaggi dello spettacolo si raccontano senza peli sulla lingua o barriere solo quando sono riusciti a superare il momento difficile.

Così ha fatto uno dei volti di Mediaset più chiacchierati degli ultimi tempi che, ospite di Verissimo, si è confidato svelando di aver avuto tre anni fa un male molto grave.

“Ho avuto due tumori maligni”

Correva l’anno 2020 e il ballerino che aveva appena lasciato la Rai e Ballando con le stelle per trasferirsi a Mediaset ed entrare a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi, scopriva di avere gravi problemi di salute. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, professionista delle danze latino americane e amato professore del talent show di Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin in una recente intervista per Verissimo, Todaro si è raccontato a tutto tondo, mandando ai telespettatori un messaggio importantissimo: fate prevenzione!

Lui aveva solo 34 anni ed era appena approdato a Mediaset quando, per pura casualità, ha scoperto di avere due tumori maligni. “È nato tutto da un’appendicite – ha ricordato Raimondo, che credeva di doversi sottoporre ad un semplice intervento di routine – . Mi portano in sala operatoria. L’intervento è durato 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato un pezzo di intestino, quindi mi hanno dovuto tagliare un pezzo di intestino e ricucire”.

Raimondo Todaro, la terribile scoperta

Dopo essere stato operato di appendicite, Raimondo Todaro credeva che tutto fosse finito, ma all’improvviso la vita gli ha tirato un brutto scherzo. “Da lì, ho fatto dei controlli di routine. Mi arriva una telefonata mentre stavo entrando in sala prove con Lorella (Cuccarini, ndr) e con la Maestra Celentano – ha continuato a ricordare – . Mi dicono: ‘Ci sono due tumori maligni, ti devi operare subito’”.

Durante la prima edizione di Amici, quindi, Raimondo Todaro si è dovuto sottoporre a due interventi a distanza di pochi mesi, ma ha sempre deciso di non parlarne e di continuare a lavorare come se niente stesse succedendo. “Fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere, di non fare vedere niente a nessuno, non so perché…ognuno reagisce a modo suo. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi”, si è giustificato lui che, ad oggi, gode di ottima salute.