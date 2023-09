“Un evento doloroso”: Cristiana Capotondi apre il suo cuore | Per una madre una coltellata in petto

Attrice tra le più apprezzate, Cristiana Capotondi parla senza filtri e a cuore aperto: il pensiero di una neo mamma.

Vincitrice di numerosissimi premi come il Nastro d’argento e il Ciak d’oro, Cristiana Capotondi è una delle attrici più apprezzate del panorama nostrano.

Non solo interprete di film come Notte prima degli esami, La mafia uccide solo d’estate o Le fate ignoranti, ma anche fondatrice di associazioni culturali e dirigente sportiva, la Capotondi crede fermamente nel potere delle donne.

Riservatissima sulla sua vita privata, è recentemente finita al centro del gossip per l’improvvisa maternità dopo la separazione dallo storico compagno Andrea Pezzi. E, riguardo questo nuovo percorso, ha voluto esprimere il suo personale pensiero.

Cristiana Capotondi mamma, nuovo capitolo nella vita dell’attrice

Attrice pluri premiata, Cristiana Capotondi ha sempre saputo scindere la vita professionale da quella privata. Finita al centro del gossip per le relazioni con i colleghi Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani, ha poi vissuto un lungo amore con l’ex conduttore Andrea Pezzi. I due sono stati insieme dal 2006 al 2021 e, poco dopo la separazione, l’attrice è diventata mamma della piccola Anna. Un colpo di scena clamoroso nella vita della Capotondi che, durante la sua relazione con Pezzi, aveva sempre affermato il diritto di non diventare madre.

“[…] Penso che anche la maternità con figli sia una conquista intellettuale, perché c’è una biologia, ma è una scelta anche essere genitore […]”, ha spiegato lei in una intervista per Vanity Fair, sottolineando come ancora oggi che è diventata mamma a 40 anni creda fermamente che si possa “essere madri senza diventare madri”. La figlia Anna, tuttavia, resterà lontana dalle luci dei riflettori per preservare il suo “sacrosanto diritto all’anonimato” e di lei, l’attrice, non ha alcuna intenzione di parlare pubblicamente.

Cristiana Capotondi: il pensiero sull’aborto

Sul tema della genitorialità, però, Cristiana Capotondi ha le idee ben chiare. “La genitorialità oggi pone delle domande. Perché ci si arriva in altri modi e può essere non biologica – ha commentato lei – . L’aborto è un evento doloroso per ogni donna, ma si deve poter decidere se diventare madri, anche con dei sostegni, o non diventarlo, e ci sono casi in cui è una scelta inevitabile”.

“Ciò che è realmente importante è che i bambini vengano cresciuti con amore”, ha continuato lei, sottolineando quanto non sia importante come un figlio arriva, ma come viene cresciuto quando entra a far parte di una famiglia.