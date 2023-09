“Dolori fortissimi”: Ermal Meta, preoccupano le sue condizioni | Come sta dopo il malore

Accusa un improvviso malore sul palco: momenti di panico per il cantante e il pubblico presente, tutti gli aggiornamenti sull’accaduto.

Sono stati momenti di puro panico quelli vissuti dagli spettatori dell’ultimo concerto del cantante Ermal Meta, tenutosi il 10 Settembre 2023 alla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III, nel centro di Taranto.

Durante l’esibizione, infatti, il cantante ha iniziato ad accusare dei malesseri che l’hanno visto costretto a chiedere l’intervento dei paramedici, che l’hanno raggiunto non appena si sono spente le luci del palco.

Ermal ha in seguito spiegato i dettagli dell’accaduto sul suo profilo Instagram, dov’è seguito da più di 600.000 fan che attendevano con ansia aggiornamenti sul suo stato di salute.

Ma cosa è accaduto all’icona italo-albanese divenuta celebre in Italia e all’estero? La situazione è grave quanto sembra?

È accaduto tutto davanti al suo pubblico

A giudicare dalle testimonianze dei fan che hanno visto Ermal esibirsi sul lungomare di Taranto, in una location da sogno che ogni estate diventa teatro di concerti, sembrerebbe di sì. Il cantante sarebbe stato raggiunto dai paramedici mentre era ancora sul palco, subito dopo la fine del concerto, il che ha permesso agli spettatori che si attardavano sul lungomare di assistere alla scena.

A tranquillizzare gli animi ci ha pensato lui stesso, con un annuncio fatto tramite una storia Instagram che è riuscita a calmare anche i fan più preoccupati. Nella sua storia, Ermal minimizza il fatto spiegando che non si è trattato di nulla di grave. È iniziato tutto con una fitta molto forte alla schiena…

La situazione attuale del cantante: fuori pericolo

La diagnosi è chiara: strappo muscolare. “Ho cercato di proseguire senza limitarmi nei movimenti sul palco, per non compromettere lo spettacolo, ma così facendo a fine concerto ero in preda a dei dolori fortissimi“, ha spiegato il cantante, scusandosi per aver generato panico e preoccupazione.

Fortunatamente Ermal è fuori pericolo, tanto da essere già tornato a scherzare sulla questione: “Con Toradol e Muscoril passa tutto“, ha ironizzato; poco dopo ha postato alcuni video dell’esibizione, ringraziando tutti i fan che sono venuti ad ascoltarlo e definendo il concerto “uno dei momenti più belli della mia vita”, “un sogno di fine estate”. L’energia di Ermal sul palco è incredibile: impossibile non commuoversi al pensiero che abbia tenuto nascosto il dolore per non deludere i suoi amati fan.