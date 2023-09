“Ma quale single, è fidanzata”: scandalo al Grande Fratello | Clamorosa bugia venuta a galla

Non c’è stato neanche il tempo di partire: arrivano i primi scandali per la nuova edizione del reality. La verità sotto gli occhi di tutti.

Non c’è Canale 5 senza “Grande Fratello”, e non c’è edizione del “Grande Fratello” senza una pioggia di scandali, storie d’amore impossibili e gaffe in diretta.

Gli sforzi dell’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi di “ripulire” la faccia del programma mettendo alla conduzione la giornalista Cesara Buonamici potrebbero rivelarsi del tutto vani, e la colpa sarebbe di una concorrente.

La nuova edizione del programma vede infatti la giornalista in qualità di opinionista fissa, affiancata da un nome che ormai è diventato un tutt’uno con il reality, ovvero Alfonso Signorini.

Assieme a loro un’inviata d’eccezione, l’opinionista social e speaker radiofonica Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di “Striscia La Notizia”. Ma la conduzione non è l’unica novità del programma…

Un ritorno alle origini, con una marcia in più

La diciassettesima edizione del reality infatti ha perso il sottotitolo “Vip”, e ha visto l’ingresso nella casa di un cast variegato di personaggi del mondo dello spettacolo e persone comuni. Non c’è distinzione tra i “famosi” e i “non”, che dovranno affrontare le stesse sfide e punizioni all’interno della casa più famosa d’Italia.

Tra i partecipanti famosi figurano l’ex campione olimpico Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi e la cantante Fiordaliso, mentre anche tra gli abitanti non vip mancano alcuni volti conosciuti, come quello dell’imprenditrice Rosy Chin, che da qualche anno spopola su Tiktok con video in cui mostra le ricette del suo ristorante. Ed incredibilmente, lo scandalo che sta già facendo parlare di sé riguarda proprio una partecipante che non è legata al mondo dello spettacolo…

Una bugia così palese da lasciare tutti senza parole

La persona coinvolta nello scandalo è Anita Olivieri, manager ventiseienne originaria di Roma. Nel video di presentazione, Anita spiega di essere single; quest’affermazione, tuttavia, è stata smentita da alcune segnalazioni anonime inviate all’esperta di gossip Deianira Marzano: “È fidanzata con l’amico di un mio amico, quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single siamo tutti caduti dalla sedia“.

Il fidanzato sarebbe persino visibile nelle foto della laurea pubblicate sul suo profilo Instagram, come riportato dalla stessa Deianira. E mentre si cerca di capire dove sia la verità, c’è chi teorizza che Anita potrebbe persino essere interrogata sulla questione in diretta TV.