Romina Power, tutta la verità sulla chirurgia estetica: “I continui ritocchi…” | Rivelazione inaspettata

Svelata la verità su Romina Power: a parlarne è la stessa cantante, in un’intervista che fa luce su molti aspetti della sua vita.

Nel corso di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”, la cantante naturalizzata italiana Romina Power è tornata a parlare di alcuni aspetti molto intimi della sua persona.

In particolare, Romina ha affrontato, oltre all’eterno argomento del suo rapporto con l’ex marito Al Bano Carrisi, un argomento particolarmente scottante: la chirurgia estetica.

Sono moltissime le donne del mondo dello spettacolo che nel corso degli anni hanno fatto ricorso ad alcuni interventi per mascherare i segni più evidenti dell’età.

Sarà anche il caso di Romina? Ha rivelato la verità serenamente, e con la stessa serenità è intervenuta in merito alla propria situazione romantica…

Le ragioni del suo essere single, spiegate da lei

Sono passati ben ventiquattro anni dalla rottura tra Al Bano e Romina Power, anche se solo undici dall’ufficializzazione del loro divorzio. Negli anni è sempre parso evidente che i due abbiano mantenuto l’intesa che li ha resi famosi, sia sul palco che nella vita privata, per il benessere dei figli.

Ma com’è oggi la sua vita sentimentale? In molti si sono chiesti se dopo Al Bano Romina abbia avuto altri partner, ma lei è sempre stata molto riservata a riguardo. Nel corso dell’intervista che ha rilasciato a “Verissimo”, la cantante ha dichiarato il proprio disinteresse in merito a nuove avventure romantiche: “Quando mi sono separata da lui avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori, ma la libertà non ha prezzo, e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca“.

Quei segni sulla pelle sono per lei un grande vanto

Per quanto riguarda il suo aspetto fisico, la cantante ha rilasciato delle dichiarazioni che, pur sorprendenti, non sconvolgono: all’età di 71 anni, Romina dimostra esattamente gli anni che ha, ma portati con incredibile eleganza. Interrogata sull’eventualità di cancellare i segni della vecchiaia con la chirurgia, infatti, ha dichiarato di non comprenderne la necessità.

“Non ne capisco il senso. Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più. I continui ritocchi non ti migliorano come persona.”, ha dichiarato spiegando il suo punto di vista. “A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così”. Ed è inutile dire che sono in molti ad augurarsi di poter avere il suo incredibile portamento nella terza età, lo stesso che l’ha accompagnata in gioventù.