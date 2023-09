“È lui il re del trash”: Grande Fratello, durissimo sfogo dell’ex concorrente | Pier Silvio messo alle strette

Gravissime le accuse rivolte all’amministratore delegato di Mediaset: tutti i suoi sforzi di “salvare la faccia” sarebbero inutili…

È un volto molto conosciuto ad essersi scagliato contro Piersilvio Berlusconi e le sue ultime direttive riguardanti Mediaset, ma soprattutto un programma di punta dell’emittente.

Le dichiarazioni risultano shockanti: la persona coinvolta, pur apprezzando quanto determinato dall’amministratore delegato, lo ha pubblicamente rimproverato per una decisione non presa che, secondo lui, avrebbe minato la serietà dell’intera azienda.

Non è la prima volta che a Berlusconi vengono rivolte accuse di questo genere, e non è la prima volta che questo personaggio si sfoga contro la gestione del programma in questione.

Ma di chi si tratta, e a cosa è dovuta la sua rabbia? Scopriamolo assieme

“Qualcuno mi sa dare una risposta?”, accuse pesantissime

È da poco partita la nuova edizione del “Grande Fratello“, e con il ritorno del reality su Canale 5 a tornare è anche Alfonso Signorini, da qualche anno conduttore fisso del programma, quest’anno affiancato dalla giornalista Cesara Buonamici in qualità di opinionista. La riconferma di Signorini alla conduzione non è stata apprezzata da tutti, e in particolare non ha trovato il favore di Salvo Veneziano, ex concorrente del reality.

Salvo è un volto storico del “Grande Fratello”, in quanto protagonista della primissima edizione del reality. Tuttavia, dopo il suo ritorno all’interno della casa nell’edizione 2020, i rapporti tra Salvo e la trasmissione si sono parecchio raffreddati: questo a causa di una squalifica dovute ad alcune dichiarazioni estremamente sessiste da parte dell’imprenditore nei confronti dell’influencer Elisa De Panicis. A prescindere dalla correttezza di questa eliminazione, data la natura delle sue frasi, da allora Salvo si è sempre scagliato proprio contro Signorini: sembrerebbe ritenere il conduttore la causa di tutti i mali del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Lo sfogo in un video su Instagram, applausi dal pubblico

E così, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Salvo Veneziano si è sfogato sottolineando l’ipocrisia di Piersilvio Berlusconi che, pur avendo deciso di eliminare “elementi trash” dalle sue emittenti, ha riconfermato Signorini alla conduzione del “Grande Fratello” nonostante i numerosi scandali che lo hanno visto protagonista.

Le parole di Salvo sono delle vere e proprie accuse, e nonostante l’imprenditore si guardi bene dal fare nomi il sottotesto è così evidente che nei commenti si sono riversati decine di utenti che supportano le sue dichiarazioni e lamentano con lui la decisione di Piersilvio. “Se hai tolto il trash, perché hai tenuto il re del trash?“, domanda Salvo, perplesso e sagace; e gli utenti rispondono con una serie di ipotesi ai danni di Signorini, che non sembrerebbe godere di molta popolarità tra gli spettatori del programma.