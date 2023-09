Antonella Clerici non si trattiene: la conduttrice cede alle lacrime | In diretta è successo l’impensabile

Il pianto sincero di Antonella è devastante: anche per gli spettatori risulta impossibile non commuoversi. Cosa è successo alla conduttrice?

Le immagini che sono state trasmesse su Rai 1, e che coinvolgono Antonella Clerici, farebbero piangere anche i più duri di cuore.

Nel corso di una trasmissione la nota conduttrice si è lasciata andare ad un pianto senza precedenti, sincero e sentito.

È ben chiaro che cosa le sia accaduto, ma per chi non fosse al corrente della sua situazione potrebbe essere necessario fare qualche passo indietro.

Questa storia infatti comincia nel lontano 2002…

Una sorpresa preparata apposta per lei

Da qualche giorno, Antonella è tornata ad allietare i pranzi degli italiani con il programma “È sempre mezzogiorno”, in onda su Rai 1. L’impensabile è accaduto proprio durante la trasmissione, nell’episodio andato in onda il 14 Settembre. Durante le riprese, mentre era intenta ad indossare un grembiule, in studio è stata fatta entrare una vecchia e cara conoscenza di Antonella: Anna Moroni, la cuoca che per ben sedici anni è stata la sua spalla a “La Prova del Cuoco”.

La reazione di Antonella è devastante: nel veder entrare l’amica la conduttrice ha lasciato tutto ciò che stava facendo per correrle incontro urlando il suo nome e ridendo, per poi stringerla in un abbraccio fortissimo, che non ha neppure concesso alle telecamere di riprendere il volto di Anna. “Sono così contenta che sei venuta, non mi aspettavo di vederti. Ma dove ti hanno nascosto?“, le ha chiesto la conduttrice, balbettando una parola su due. La risposta di Anna, scherzosa, rimane carica di affetto: “Io non potevo mancare, se tu oggi cucini“.

Il rapporto speciale tra Antonella e Anna

Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram del programma, e sono moltissimi i commenti che esprimono empatia e affetto per le due donne, che assieme hanno cresciuto un’intera generazione con consigli di cucina e tanta, tantissima complicità. Così tanta che, a seguito dell’abbandono di Antonella da “La Prova Del Cuoco”, anche Anna non tardò ad andarsene.

Senza di loro, nonostante la conduzione passata ad Elisa Isoardi, gli ascolti del programma calarono a picco, fino alla chiusura definitiva nel 2020 anche a causa della pandemia. Nel settembre del 2020, “La Prova del Cuoco” è stata sostituita proprio da “È sempre mezzogiorno”, che ha visto il ritorno di Antonella alla conduzione: e chissà che Anna non sia tornata per restare al suo fianco.