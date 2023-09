Cristina Scuccia, che figuraccia! Il noto artista l’ha smascherata | Imbarazzo assoluto

I sospetti sull’ex suora cantante trovano finalmente conferma: sbugiardata in pubblico, le parole usate dall’artista sono una vera sentenza.

“Adesso saremo tutti più sereni“, nessuna gentilezza per lei: le accuse dell’artista nei confronti di Cristina Scuccia sono sconvolgenti e sincere.

Cristina, che molti ricorderanno in abito monacale comparire sul palco di “The Voice“, oggi ha rinunciato ai voti: lei stessa ha parlato a lungo della questione, spiegando di aver preso questa decisione dopo una lunga riflessione.

Nonostante non abbia rinnegato la propria fede, la rinuncia non ha riscontrato il favore di molte persone che lo hanno ritenuto un gesto ipocrita e conformista.

E oggi su di lei cade anche un’altra accusa, da parte di un cantante che avrebbe dovuto lavorare con lei, se solo Cristina non avesse deciso di rinunciare alla collaborazione…

A smascherarla è stato proprio lui: senza freni

È stato Cristiano Malgioglio a confermare le voci che da mesi circolano nelle testate di gossip secondo cui Cristina Scuccia avrebbe rifiutato la partecipazione a “Tale e Quale Show” a causa di un pregiudizio personale nei confronti di testi e personaggi da lei ritenute “ambigui” e che non desiderava imitare. L’artista, come suo solito, non si è risparmiato: nell’annunciare il ritorno del programma, ha commentato l’accaduto in maniera ironica e pungente.

“Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast. Questo mi addolora. Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali […] e canzoni molto ambigue.”, ha scritto sul suo profilo Instagram. “Ma come mai, se a “The Voice” aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da suora? Svegliati cara, forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna“.

“Tale e Quale Show” è pronto a ripartire, con o senza di lei

Irriverente come sempre, Malgioglio conferma così le voci che finora non avevano ancora trovato conferma. E chi avrebbe potuto, se non lui? Il cantante è giudice del programma dal 2021, e in quanto tale è sicuramente al corrente dei retroscena di ogni edizione.

Nonostante l’assenza di Cristina Scuccia dal cast, il programma ovviamente si farà: riparte il 22 Settembre in prima serata su Rai 1. Nel cast di partecipanti confermati Pamela Prati e Alex Belli, le cantanti Jo Squillo, Ilaria Mongiovi e Jasmine, i cantanti Scialpi e Lorenzo Licitra, il regista Luca Guadagnino, la conduttrice Maria Teresa Ruta e la modella Ginevra Lamborghini.