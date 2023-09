Ballando con le stelle, il personaggio più atteso ha dato il forfait | Milly Carlucci corre ai ripari

L’abbandono all’ultimo minuto: non c’è stato modo di trovare una soluzione, lui non parteciperà. Cosa è accaduto dietro le quinte?

È da poco cominciata la nuova stagione televisiva, e con essa abbiamo visto tornare sul piccolo schermo le nuove edizioni di numerosi programmi di inchiesta, talk show e reality.

Anche “Ballando con le stelle” è pronto a ripartire: il format a metà tra varietà e talent show che vede alcuni personaggi del mondo dello spettacolo affiancati da professionisti ed impegnati in gare di ballo è arrivato, in Italia, alla sua 18° edizione: numeri da record.

Inutile dire che anche quest’anno sarà Milly Carlucci a guidare la trasmissione. La conduttrice segue il programma fin dalla sua concezione, ed è sempre stata affiancata dal cantautore Paolo Belli: un impegno che i due portano avanti dal lontano 2005.

Come ogni anno, in questi giorni si stanno svolgendo le selezioni del cast, che verrà rivelato poco a poco. Ma pare che un personaggio molto famoso abbia già dovuto dire addio alla produzione: di chi si tratta?

Impegni inderogabili gli impediranno di partecipare

A dover rinunciare al programma è lo chef stellato Bruno Barbieri, che non è nuovo al mondo televisivo: da ben dodici anni è giudice di “Masterchef Italia“, che ha da poco concluso le riprese della tredicesima edizione. Inoltre, Bruno è protagonista assoluto del programma “Bruno Barbieri – 4 Hotel“, un format che vede sfidarsi quattro strutture alberghiere e che lo porta a viaggiare per tutta Italia per verificarne le condizioni e l’idoneità.

E sembrerebbe che sia proprio questa la ragione per cui lo chef non potrà partecipare a “Ballando con le stelle”: Bruno sarà impegnato nelle riprese della nuova stagione di “4 Hotel”, come riporta il portale Dagospia. I tempi di produzione, troppo stretti e anticipati per ragioni sconosciute, non gli permetteranno distrazioni. La notizia è stata accolta con molto dispiacere dai fan, che attendevano con ansia l’arrivo di Barbieri e del suo carattere irriverente negli studi Rai. Tuttavia…

“Lo spettacolo deve andare avanti”

Con o senza Bruno Barbieri, la diciottesima edizione di “Ballando con le stelle” promette già di essere un’interessante miscela di volti noti. Alcuni membri del cast, infatti, sono già stati dichiarati pubblicamente e con conferma assoluta.

Si parte quindi con i giornalisti Antonio Caprarica e Carlotta Mantovan, l’attore Ricky Tognazzi, le conduttrici Rosanna Lambertucci, Paola Perego e Simona Ventura, quest’ultima assieme al compagno Giovanni Terzi. Il programma riparte il 21 Ottobre e termina il 23 Dicembre; ancora nessuna notizia certa sulla giuria.