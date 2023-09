Divorzio Bruganelli-Bonolis: “Sembra che stia cambiando idea” | Annuncio bomba in questi minuti

Le dichiarazioni fatte in diretta hanno un che di sconvolgente: pronta a tornare sui suoi passi? Pare che non sia ancora finita…

Nel dramma Bruganelli-Bonolis, i risvolti inaspettati sembrano essere all’ordine del giorno, a cominciare dall’esistenza di una separazione in sé.

Il rapporto tra il conduttore Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, infatti, per molti anni è stato considerato l’esempio lampante di una relazione duratura e serena.

Ma nonostante le aspettative di tutti, qualche mese fa sono stati proprio loro a dare l’annuncio della separazione, dopo aver passato settimane intere ad ironizzare sulle testate di gossip che avevano intuito la tensione tra loro.

Eppure, a poco tempo di distanza da quell’annuncio, sembrerebbe che Sonia stia “cincischiando” sulla decisione finale…

La ragione della separazione era sotto gli occhi di tutti

Hanno voluto fino all’ultimo essere gli autori della loro narrativa: con questa giustificazione Bonolis e Sonia Bruganelli hanno spiegato la ragione per cui per mesi non hanno parlato pubblicamente della loro rottura, decidendo invece di prendersi gioco dei giornalisti. Per entrambi era importante poter scrivere la parola “fine” assieme e di loro pugno.

Per quanto riguarda le ragioni dietro a questa rottura, ad essersi sbilanciata in merito è soprattutto Sonia, che ha parlato di un sentimento forte e sincero, ma che con il tempo si è tramutato in amicizia più che in amore romantico. Nessun tradimento in vista, quindi, e anzi: a giudicare dalle ultime dichiarazioni pare proprio che Sonia non sia intenzionata a lasciarlo andare…

Pressata da Silvia Toffanin, Sonia svuota il sacco

A mostrarla nella sua incertezza è stata la conduttrice Silvia Toffanin, che ha avuto modo di intervistarla nel suo salotto a “Verissimo“. La conduttrice e l’opinionista, nel discutere della separazione della coppia, sono finite a parlarsi in maniera molto intima; Sonia ha ammesso che ritiene difficile separarsi da Paolo, con delle parole che indicano il profondo legame tra i due: “Come ci si separa da un’anima?“.

“Mi sembra che stai quasi cambiando idea“, incalza la Toffanin, con un sorriso che sembra sapere molto più di quanto non voglia lasciar intendere. Nonostante Sonia non abbia dato cenno di voler tornare con l’ex marito, è evidente che il rapporto tra i due sia più profondo di una semplice relazione romantica; tanto che Sonia stessa, per sfuggire all’insistenza della Toffanin, rivela ridendo che Paolo l’ha persino chiamata poco prima che andasse in onda la trasmissione.