Francesco Totti non riesce proprio a liberarsi di Ilary: di nuovo insieme come una volta

Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme come ai vecchi tempi: il Pupone non riesce a liberarsi della sua ex moglie.

La presenza di Ilary Blasi nella vita di Francesco Totti continuerà ad essere una costante, anche dopo la separazione e il legame dell’ex calciatore con Noemi Bocchi.

Un matrimonio durato quasi vent’anni non può essere cancellato con un colpo di spugna e, nonostante le beghe giudiziarie, i due ex si sono ritrovati insieme nello stesso posto.

A beccare il fatto, avvenuto davanti agli occhi di Noemi Bocchi, sono state le telecamere di una emittente sportiva. Le reazioni dei fan non si sono fatte attendere…

Francesco Totti e Ilary Blasi insieme (ancora)

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficializzato la separazione più di un anno fa. Poco dopo l’annuncio, l’ex calciatore ha deciso di uscire allo scoperto insieme alla nuova fiamma, Noemi Bocchi, mentre la conduttrice ha preferito aspettare un po’ prima di farsi vedere in compagnia del fidanzato Bastian Muller. Gli incontri di Totti e Ilary, dunque, sembravano essere destinati ad avvenire solo in tribunale, dove i due si sono trovati (e si troveranno) a discutere della suddivisione delle proprietà e dei famosissimi Rolex che la Blasi avrebbe sottratto all’ex marito.

Ebbene, se molti credevano che gli incontri degli ex coniugi sarebbero avvenuti solo in sede giudiziaria, ecco che le telecamere di Sportitalia li hanno immortalati nuovamente insieme…sui campi di calcio. In occasione della partita tra Roma e Frosinone Primavera, le telecamere dell’emittente sportiva hanno seguito il match nel quale era coinvolto anche il primogenito di casa Totti, Christian, che ha deciso di seguire le orme del padre. E, mentre sugli spalti sono stati avvistati Francesco e Noemi Bocchi con una coppia di amici, ecco che le telecamere hanno inquadrato anche…Ilary Blasi in compagnia della fidanzata del figlio, Melissa Monti.

Noemi Bocchi e Francesco Totti, la gaffe in diretta tv

Ma le telecamere di SportItalia non si sono limitate ad inquadrare gli ex coniugi. Come documentato dalle immagini diventate ormai virali in rete, l’amica di Noemi Bocchi ha mostrato alla compagna di Totti la story postata su Instagram da Ilary Blasi poco prima dell’inizio della partita.

L’amica dell’ex calciatore, quindi, ha richiamato la sua attenzione ma, se Totti si è mostrato impassibile, Noemi ha commentato facendo ben attenzione a mettere la mano sulla bocca per evitare che le telecamere potessero leggere il labiale. Il video è già diventato virale in rete e c’è chi sostiene che Totti non si libererà mai dell’ombra di Ilary.