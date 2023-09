“Chiamate il 118”: rissa a Mediaset | Pier Silvio Berlusconi avvelenato

Non c’è pace per Pier Silvio Berlusconi: a Mediaset scoppia una rissa in tv e si richiede subito l’intervento del 118.

Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: la nuova linea editoriale delle reti di Mediaset prevede l’assoluta assenza di trash e un tipo di programmi più educati e civili.

Le intenzioni dell’amministratore delegato di Cologno Monzese, però, sono state immediatamente disattese quando in uno dei programmi di punta si è scatenata una lite.

Tra i protagonisti dello scontro verbale sono volate parole grosse, i toni si sono alzati tanto che uno dei coinvolti ha richiesto l’intervento del 118.

Rissa in tv: non c’è pace per Berlusconi

A finire al centro dell’attenzione dei telespettatori è stato Uomini e Donne, storico programma di Canale 5 che intrattiene il pubblico da casa nel primo pomeriggio. Maria De Filippi guida il dating show raccontando le storie d’amore tra tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. Al fianco della conduttrice sono stati confermati anche per questa nuova stagione Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino ma, se molti credevano che con le nuove linee guida di Pier Silvio Berlusconi l’opinionista vamp avrebbe rivisto i suoi atteggiamenti, ogni ipotesi è stata smentita.

Solita manifestare le sue antipatie a gran voce, Tina ha confermato l’astio nei confronti di uno dei cavalieri del trono over, Elio, con cui aveva già avuto modo di discutere animatamente lo scorso anno. Per questa nuova stagione, i toni tra i due non si sono placati e nel corso dell’appuntamento andato in onda lo scorso 18 settembre, la Cipollari e il cavaliere sono tornati ad essere protagonisti di una rissa durante la quale lei ha anche invocato l’intervento del 118.

“Chiamate il 118”

Tutto è nato a causa del mancato saluto di Tina Cipollari ad Elio che, avvicinatosi nel corso di un break, aveva chiesto di poterle stringere la mano. Lei ha rifiutato categoricamente dimostrando di non aver perdonato gli scontri avvenuti nella scorsa edizione e i toni tra loro si sono subito alzati. Se Elio ha chiarito di essersi avvicinato a Tina perché il “saluto non si nega a nessuno”, lei ha sottolineato di negarlo a chi non le porta rispetto.

“Sei una cafona!”, ha sentenziato il cavaliere del trono over, mentre Tina furibonda esprimeva le sue ragioni e camminava inferocita per tutto lo studio di Uomini e Donne. Così, quando il cavaliere è apparso ancora più arrabbiato tanto da diventare rosso in viso, la Cipollari ha sbottato: “Ora chiamate il 118!”. La rissa che ha aperto questa nuova stagione del dating show sembra destinata ad essere solo una delle tante. Pier Silvio Berlusconi se ne farà una ragione…