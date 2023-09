Miss Italia, l’ex vincitrice con la flebo al braccio: ‘costretta’ a farlo per il suo bene

Ex Miss Italia in clinica, lo scatto è da paura: i suoi fan sono preoccupati per la sua salute, la star svela ogni cosa.

Martina Colombari è stata una delle Miss Italia più apprezzata, e anche una di quelle diventate più famose, la cui celebrità non è stata scalfita dal tempo passato rispetto alla partecipazione al concorso di bellezza.

Colombari, dopo la vittoria di Miss Italia, ha fatto il suo ingresso nel piccolo schermo, partecipando a molti programmi e interpretando un ruolo come guest star in una puntata della famosa fiction Don Matteo.

Successivamente, Colombari ha avuto molte soddisfazioni, sia come concorrente a talent show che come testimonial di importanti case automobilistiche e non solo.

In questi giorni una notizia su di lei fa sì che la preoccupazione dilaghi per la salute della ex Miss Italia.

Il trattamento di Colombari

Martina Colombari oggi ha 48 anni, e si accinge a varcare la soglia dell’inizio della mezza età: come spesso accade quando si è molto in vista, Colombari ha preso alcuni provvedimenti per il benessere estetico e non solo del suo fisico.

In merito a questo, ha fatto un annuncio lei stessa, scatenando l’indignazione generale di alcuni suoi detrattori e follower. Colombari ha pubblicato un post su Instagram in cui è visibile una flebo che ha attaccata al braccio, e ha spiegato ogni cosa nella didascalia: “La IV Therapy è una terapia personalizzata conosciuta e richiesta per rafforzare il sistema immunitario, ridurre i segni dell’invecchiamento (trattamento anti-aging) e per liberare il sangue dalle tossine”, spiega la star, informando tutti del trattamento a cui si sta sottoponendo.

Colombari: “Mi affido a loro”

“Proprio in questo periodo dell’anno, dove si riprendono i ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, è importante prendersi cura di sé attraverso questo complesso di vitamine, minerali, amminoacidi e principi attivi che si infonde per via endovenosa con l’obiettivo finale di migliorare la qualità della vita, donare energia e salute”, dettaglia Colombari sul trattamento con IV Therapy.

Spiega poi di recarsi presso un centro di medicina preventiva dedicato alla longevità per portare avanti questa terapia infusionale che mira a conferirle maggiore benessere fisico. Nei commenti si scatenano le polemiche per il costo presumibilmente alto del trattamento: ma Colombari sa bene che ognuno si prende cura di sé stesso nel modo che ritiene giusto, entro i limiti.