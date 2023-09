Emanuele Filiberto, come ha reagito la moglie al suo tradimento: “Quando l’ha scoperto mi ha…”

Emanuele Filiberto non si nasconde e racconta a tutti la reazione della moglie Clotilde Courau alle immagini del tradimento.

Tra i membri più popolari di Casa Savoia, Emanuele Filiberto ha saputo ritagliarsi numerosi spazi nel mondo della televisione nostrana.

Più volte protagonista di programmi come Ballando con le stelle, Amici Celebrities o Amici di Maria De Filippi, il figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria è spesso stato al centro del gossip.

Solo qualche mese fa, infatti, Emanuele Filiberto è stato beccato dai paparazzi in atteggiamenti equivoci con una donna diversa dalla moglie, l’attrice Clotilde Courau. A Verissimo, lui ha svelato cosa accaduto tra lui e la storica compagna alla vista di quelle foto così compromettenti.

Emanuele Filiberto, marito fedifrago?

Emanuele Filiberto ha scelto di vivere lontano dall’Italia per rimanere distante dal gossip e tutelare la riservatezza della sua famiglia. Sposato dal 2003 con l’attrice Clotilde Courau, è diventato padre di due ragazze: Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria. Nonostante abbia spesso professato il grande sentimento che lo lega alla storica compagna, in occasione di una intervista al Maurizio Costanzo Show, Emanuele Filiberto non esitò ad ammettere di aver tradito la moglie.

“Potrei aver tradito mia moglie, chi non lo ha fatto? Ma ho un grande rispetto per lei, è una grande donna e una grande mamma – commentò ai microfoni di Canale 5 – . Io non dico le bugie, ho sempre detto la verità. Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate. Ma non mi sono mai difeso”. A distanza di tempo da quelle dichiarazioni, però, lo scorso luglio Emanuele Filiberto è finito nuovamente al centro del gossip per degli scatti che lo ritraevano in atteggiamenti equivoci con Nadia Lanfranconi. “Non ho nulla da dire. Sono felicemente sposato con Clotilde da quasi vent’anni e abbiamo due figlie meravigliose – commentò lui con il settimanale Gente – . E se proprio lo vuole sapere, sono anche fotografie vecchie di oltre un anno”.

Emanuele Filiberto, la reazione della moglie al tradimento

Il gossip sul tradimento di Emanuele Filiberto ha continuato, tuttavia, ad imperversare nelle settimane successive l’uscita degli scatti. Se lui credeva che, con il passare del tempo, la curiosità degli appassionati di gossip sarebbe svanita, però, si è dovuto ricredere.

Infatti, ospite di Verissimo nella puntata dello scorso 17 settembre, Silvia Toffanin lo ha incalzato sugli scatti che lo ritraevano con la Lanfranconi e, alla fine, Emanuele Filiberto ha confessato rivelando quale sia stata la reazione della moglie davanti a quelle immagini. “Siamo arrivati oggi a una giusta maturità. Io ho fiducia in lei e lei ha fiducia in me – ha commentato – . L’amore è più forte di una scappatella. Chiedo perdono e dico grazie ogni giorno”.