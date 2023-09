Antonella Clerici non perde tempo: la sua nuova conquista è giovanissima (e bellissimo): altro che Vittorio!

Antonella Clerici volge lo sguardo a nuovi lidi, un nuovo giovane entra a far parte della sua vita, meraviglioso e persino famoso.

Secondo molti ormai Vittorio Garrone non ha più speranze con Antonella, dopo che la famosa conduttrice bionda ha incontrato un uomo dolcissimo che starà al suo fianco per parecchio tempo.

La storia d’amore tra Antonella e Vittorio è stata molto chiacchierata per diverso tempo, visto che inizialmente nulla si sapeva dell’ormai noto imprenditore.

Di certo, questa volta non servirà capire chi è la persona accanto ad Antonella, perché si tratta di un uomo già famosissimo.

Antonella ha conquistato qualcuno di cui davvero non si può fare a meno: una volta che si sono incontrati c’è stato immediatamente un bel feeling tra i due.

Il nuovo acquisto di Antonella

A breve riprenderà la nuova edizione del famoso programma di Antonella Clerici: si tratta di è sempre mezzogiorno, il programma di costume e cucina, soprattutto, che ci fa compagnia nell’orario che precede e poi coincide con il pranzo. Dopo La prova del cuoco, programma celebre che Clerici ha condotto per molto tempo, è sempre mezzogiorno ricalca quel format inserendo, però, elementi di forte rottura e innovazione.

Quest’anno, poi, ci sarà un’altra sorpresa: è stato annunciato che ci sarà un altro ospite fisso e nel programma, il giovane e affascinante pasticcere Damiano Carrara.

Carrara e Clerici: una coppia vincente

Clerici sembra non pensarci proprio a lasciare Vittorio Garrone, ma ha palesato la sua volontà, bene accetta, di lavorare con il pasticcere già celebre Damiano Carrara. Quest’ultimo, infatti, non è nuovo al piccolo schermo: ha già partecipato a diversi programmi tv.

In particolare, Carrara ha partecipato in veste di giudice nel celebre programma dedicato ai dolci Bake Off Italia – Dolci in Forno, condotto dalla meravigliosa Benedetta Parodi, in cui i pasticceri amatoriali si sfidano a colpi di torte e paste. Damiano Carrara, inoltre, ha condotto uno show assieme alla famosa comica Katia Follesa: si tratta di Cake Star – pasticcerie in sfida: un format assimilabile a quello di 4 ristoranti, in cui delle pasticcerie devono dimostrare di offrire i migliori prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità prezzo. Insomma, Damiano ci sa fare sia con i dolci che con la tv: ecco perché sembra essere davvero un candidato perfetto per prendere posto accanto alla regina della cucina Antonella Clerici.