Luciana Littizzetto, storia d’amore disintegrata in mille pezzi: non meritavano un finale così

Luciana Littizzetto, tra le comiche più apprezzate della televisione, in pezzi a causa della rottura con l’ex compagno: i dettagli.

Luciana Littizzetto è una delle poche comiche famose della televisione italiana: la sua celebrità ha raggiunto picchi altissimi grazie alla collaborazione con Fabio Fazio nel programma di punta ex Rai Che Tempo Che Fa.

Quest’estate, infatti, sia lei che il suo compagno di lavoro Fazio sono stati molto chiacchierati per la loro decisione di lasciare la Rete Pubblica per sbarcare su un canale Discovery.

Si tratta di canale Nove, dove a breve è previsto l’inizio di Che Tempo Che Fa: il pubblico sta fremendo per sapere quali saranno i cambiamenti del format, sperando che il calibro degli ospiti rimanga il medesimo di quando la trasmissione andava in onda in Rai.

Ci sono anche altri motivi, sfortunatamente, per i quali Littizzetto è diventata il soggetto di diversi articoli online e non solo: riguardano la sua rottura in ambito sentimentale.

Littizzetto: un nuovo lato in mostra

Conosciamo Littizzetto come una donna ironica, piena di energia e umorismo, e difficilmente si sbottona su argomenti che non sono legati al suo lavoro o alle sue attività pubbliche.

Purtroppo, di recente Littizzetto si è trovata a dover fare i conti con la fine di una relazione, un evento comune, che, però, scuote tutti in modo universale, anche le donne forti e risolute come lei. Luciana, infatti, ha avuto una lunghissima relazione, di bene 20 anni, con colui che è ormai il suo ex compagno, Davide Graziano, assieme al quale ha adottato due bambini, Vanessa e Jordan.

Luciana Littizzetto: pronta per il debutto

Dopo la fine della storia con l’ex compagno, Davide, Littizzetto sembra essere rimasta single. Secondo alcune voci, da poco tempo avrebbe incontrato un nuovo amore, un uomo con il quale condividere la vita.

Essendo Littizzetto molto riservata in merito alla sua vita privata e sentimentale, nulla è stato confermato dai diretti interessati. Senza dubbio, però, Littizzetto si sta dedicando alla grande ai suoi figli e alla sua splendida carriera, che vedrà un nuovo inizio, seppure con il collega di sempre, su una rete diversa. Luciana sembra entusiasta del nuovo percorso intrapreso: avere un collega che la spalleggia è sicuramente un elemento importante nella carriera, e, su questo, Littizzetto sembra trovare grande stabilità.