Cosmary Fasanelli furibonda | Dopo Amici spiattellata la colossale bugia detta nel talent: “Mi fa pena”

Finalmente tutto è stato rivelato dopo l’edizione di Amici alla quale partecipò Cosmary: mancava un’informazione fondamentale.

Durante la partecipazione al Talent show di Maria De Filippi, Amici, il programma in cui giovani talenti si sfidano a colpi di performance, Cosmary Fasanelli, una delle partecipanti, aveva avuto grande successo.

Grazie ad Amici, Cosmary ha potuto proseguire la carriera da ballerina professionista, ottenendo delle opportunità per aver dimostrato il suo talento e aver guadagnato anche una certa notorietà.

Cosmary Fasanelli era stata anche molto chiacchierata per altri motivi che vanno oltre alle sue performance inerenti alla danza.

Oggi finalmente la verità su questo è stata rivelata: i fan non possono crederci, nessuno avrebbe potuto immaginare quanto accaduto.

La tormentata storia di Cosmary

Cosmary aveva intrecciato una relazione con l’ormai ex allievo di Amici Nunzio Stancampiano: una storia finita durante l’estate di quest’anno dopo poco tempo. La love story, infatti, non aveva avuto uno sviluppo lineare, ma aveva incontrato diversi ostacoli che erano risultati, infine, insormontabili per i due componenti della coppia.

A quanto pare, dopo la fine della storia, alcuni atteggiamenti e comportamenti di Nunzio non sono passati inosservati: una volta volata a Parigi, Cosmary era venuta a sapere che anche Nunzio si era diretto lì. L’ex allievo di Canale 5 aveva comunque affermato che si trovava nella Capitale francese per motivi indipendenti rispetto alla presenza della ex, e che quindi non la stava affatto seguendo. Ma non è finita qui.

Gli sviluppi Fasanelli – Stancampiano

Stancampiano, successivamente, ha rilasciato alcune informazioni riguardanti la storia con Cosmary nell’ambito del podcast tenuto da Fabrizio Corona: i retroscena, diffusi da Stancampiano, sono stati commentati, e non solo. Infatti, una volta ascoltato il podcast, il popolo del web si è rivoltato contro le affermazioni di Nunzio.

Secondo Stancampiano, infatti, la storia tra lui e Fasanelli sarebbe iniziata nel momento in cui quest’ultima era ancora in una relazione con il suo ex, Alex Wyse. Cosmary non ha preso parola direttamente, ma ha fatto un gesto molto significativo, che fa comunque capire quale sia la sua posizione in merito: ha messo like al commento di una sua fan che ha scritto “Nunzio si sta inventando la qualunqu pur di infangare Cosmary. Io sono schifata da lui, ve lo giuro. Mi fa proprio pena”.