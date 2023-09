Samantha de Grenet, necessario l’intervento del medico: “Tanto dolore, non mi molla un giorno” | Ecco come sta

Paura e preoccupazione per la sorte di Samantha De Grenet: si parla di un intervento per la show girl, tutti sono col fiato sospeso.

Samantha De Grenet: la star, ex modella, conobbe il grande pubblico negli anni ’80 e ’90, per poi ricongiungersi a una vita più semplice negli ultimissimi anni.

Dal 2005 in poi partecipò spesso come ospite o opinionista in programmi come Verissimo, Satyricon, Festa italiana, L’Italia sul 2, Le amiche del sabato, Domenica Cinque, Unomattina, Porta a Porta, L’Arena.

Per diverse edizioni fu anche opinionista fissa del programma di punta di Canale 5, Pomeriggio 5. De Grenet, nobile di origini e di fatto, si occupò anche di educazione infantile, scrivendo un libro riguardante proprio i bambini, rendendoli protagonisti.

Ultimamente, per De Grenet si è delineato un periodo davvero difficile: giunta alla resa dei conti, la preoccupazione per lei è dilagante.

Samantha De Grenet: l’importanza della schiena

Proprio in questi giorni, Samantha ha pubblicato un video dedicato alla salute della schiena, che è dovuta a moltissimi fattori, uno su tutti la postura. “Dolore alla schiena? A voi ci penso io! Grazie al chirurgo della colonna vertebrale @prof._enrico_pola e al fisioterapista @falvellagiuseppe , ecco alcuni esercizi che mi hanno cambiato completamente le mie giornate!”, annuncia Samantha.

“Vi prenderanno circa 35 minuti e li potrete fare comodamente a casa…basta solo un tappetino e un po’ di volontà!”, scrive De Grenet nella didascalia del video.

De Grenet: “Il video è fai da te”

“P.s. il video è fai da te con mio figlio che non aveva voglia e si vede”, conclude De Grenet nella didascalia. Nel video, Samantha spiega nel dettaglio “quali tipi di esercizi” pratica per la schiena. “Io ho problemi seri alla schiena e tanto dolore che non mi molla proprio neanche un giorno, quindi sono andata a farmi visitare da questo chirurgo della colonna vertebrale, Enrico Pola, che saluto e ringrazio, il quale mi ha dato degli esercizi da fare a casa”, racconta la show girl nel video.

“Esercizi che in qualche modo avrebbero potuto attenuare i miei fastidi e il mio dolore, e così in effetti è stato!”, afferma Samantha soddisfatta, “Quindi veramente grazie; in più, insieme al mio fisioterapista Giuseppe Falvella ho aggiunto degli esercizi per le braccia e per le gambe, ovviamente senza gravare sulla schiena per tenermi un po’ in forma”.