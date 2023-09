Federica Pellegrini, vi siete mai chiesti dove abita? La sua casa è un sogno a occhi aperti

L’abitazione dell’ex nuotatrice è un luogo accogliente, un nido di cultura e amore: ecco le foto che lo mostrano in tutto il suo splendore.

Come sia fatta l’abitazione di Federica Pellegrini non è un segreto: l’ex nuotatrice olimpionica è spesso protagonista dei propri scatti proprio all’interno della sua adorata e rustica abitazione.

Basterebbe infatti seguire il profilo di Federica, che attualmente conta il numero record di quasi due milioni di follower, per farsi un’idea del luogo in cui l’atleta si gode i momenti di tranquillità e riposo.

Tra mobili moderni, apparecchi hi-fi e tanti, tanti libri, il nido d’amore di Federica e del marito Matteo Giunta sembra così accogliente da far quasi desiderare di ricevere un invito.

Voi l’avevate mai visto? Scopriamone assieme i dettagli.

Una casa che abbraccia la propria modernità

Partiamo dal luogo: dove abita Federica Pellegrini? L’indirizzo esatto non è ovviamente noto, ma sappiamo che dal 2006 l’ex nuotatrice risiede nella città di Verona, non lontana dal suo paese di nascita, Mirano. Da qualche anno, inoltre, Federica condivide l’appartamento con il marito, con cui condivide molti scatti teneri. Ma com’è composta casa sua?

Possiamo tentare di costruirne una planimetria grazie alle numerose foto in cui compare sul profilo Instagram di Federica. Appare evidente fin da subito che per l’arredamento Federica abbia prediletto uno stile moderno, molto urbano: non ci sono mobili d’antiquariato o particolarmente sfarzosi, e tutte le pareti sono dipinte di un semplice bianco che dona un effetto a vista, compreso il salotto, dove su una parete sono visibili le mattonelle. Proprio il salotto è il grande protagonista della casa, cuore pulsante dei momenti di relax.

È sempre in compagnia dei suoi adorati cagnolini

In questa stanza infatti troviamo anche l’enorme libreria a parete, uno dei primi elementi visibili all’ingresso: fornitissima e piena, oltre che di testi scritti, di fotografie, soprammobili e ricordi. Inoltre il salotto è anche il luogo dove l’ex nuotatrice cena col marito e con gli amici durante le festività, come per esempio a Natale.

Le numerosi superifici morbide danno l’idea di una casa semplice ma accogliente, creata su misura non solo di Federico e Mattia, ma anche dei loro cani: ne hanno ben quattro, che compaiono spessissimo negli scatti postati sui social. Si tratta di quattro bulldog francesi, chiamati Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, ed erano persino presenti al loro matrimonio.