Rossella Brescia, perchè non ha avuto figli: “Ho sofferto molto ma…” | Dopo anni la triste verità

Il racconto è straziante: le parole della famosa ballerina spiegano tutto. Il tormento di una speranza tanto coltivata e mai soddisfatta.

La lotta continua non ha portato ai frutti desiderati: per Rossella Brescia è una vera e propria tragedia personale, il cui racconto ha commosso a chiunque.

La ballerina e conduttrice radiofonica originaria di Martina Franca ha parlato di un lato privato della sua storia nel corso di un’intervista a “Io Donna”, illustrando le ragioni per cui non è mai diventata mamma.

Oggi, a cinquantadue anni da poco compiuti, Rossella è un’artista a tutto tondo, affermata in molti ambiti.

Tuttavia la sua è stata una vita di alti e bassi. Da qualche anno, però, la situazione si è fatta un poco più rosea grazie all’amore di una persona che le sta vicino…

Il rapporto con il compagno sembra uscito da un film

La vita romantica di Rossella è in effetti tutta rose e fiori, con qualche spina, come si addice ad un rapporto sano e maturo: quello che la ballerina porta avanti con il coreografo Luciano Mattia Cannito, suo partner dopo la rottura con l’ex marito Roberto Cenci. Come ogni coppia, tra Rossella e Luciano c’è un rapporto di bilanci che coprono le mancanze e gli eccessi reciproci.

Tanto romanticismo, racconta, e uno sconfinato affetto per il suo lato più cavalleresco, ma anche un pizzico di gelosia, che Luciano definisce come un “virus” ma che purtroppo fa parte della natura di Rossella. Nonostante questo però i due riescono a superare tutto: “Rispettiamo la libertà dell’altro, cerchiamo di affrontare gli imprevisti con un sorriso“; anche quelli più pesanti, come la ricerca, mai finita, di una gravidanza.

Il bambino mai arrivato: la sua testimonianza

Rossella ha infatti spiegato che, nonostante i tentativi con Luciano, il bambino che ha tanto cercato e in cui ha sperato per anni non è mai arrivato: “Ho sofferto molto, ma una donna può essere felice anche senza figli“. Il dolore ha lentamente lasciato posto a questa nuova realizzazione di vita, e oggi Rossella sostiene fermamente questa filosofia, riservando tutto il suo amore ai nipoti e agli allievi della scuola di danza.

“Ci sono tanti modi di amare. Puoi prenderti cura di un membro della tua famiglia, dedicarti ai meno fortunati. Puoi adottare”, ha dichiarato; lei però l’adozione non è mai riuscita a valutarla: “Mi spaventa la burocrazia“, racconta. “Ho seguito da vicino le vicende di amici che hanno fatto questa scelta. Io non avrei la forza di affrontare un calvario del genere“.