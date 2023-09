Massimo Ranieri non può farci nulla: purtroppo la notizia l’ha travolto all’improvviso

Colpo durissimo per il cantante: il suo benessere è stato messo da parte. La frustrante rivelazione mette tutti in allerta: come finirà?

Una notizia che è arrivata nelle ultime ore ha sconvolto tutti, compreso lui: Massimo Ranieri si trova a dover affrontare una situazione mai vista prima.

Duro colpo per il cantante, amatissimo in Italia per la sua splendida voce e la personalità amichevole e gentile.

Lo smacco, poi, arriva da molto vicino: a metterlo in difficoltà è stato proprio chi gli aveva offerto un aiuto, e un ritorno sulle scene televisive.

Ranieri ha sulle spalle anche una lunga carriera da attore e doppiatore. Ma proprio quando tutto sembrava andare per il meglio, ecco che il mondo gli è crollato addosso…

L’annuncio improvviso rilasciato in queste ore

Pare infatti che il ritorno televisivo di Massimo Ranieri partirà con il piede sbagliato: il cantante, che negli ultimi mesi ha lavorato giorno e notte alla fiction “La voce che hai dentro”, si è visto privato del suo slot nel palinsesto editoriale di Canale 5.

La fiction, che oltre al ritorno di Ranieri conta nel suo cast Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, Michele Rosiello e Maria Pia Calzone, racconta la storia di Michele Ferrara (Ranieri), un uomo che, dopo aver scontato 10 anni di carcere da innocente per accuse di patricidio, dovrà impegnarsi per riunire moglie e figli nella speranza di salvare la casa discografica di famiglia dal fallimento; il tutto mentre affronta un’improvvisa malattia al cuore. A salvarlo sarà l’incontro con una giovane artista. Le premesse, quindi, ci sono tutte: ma allora a cosa è dovuta questa decisione?

Una modifica dell’ultimo minuto, e a rimetterci è lui

“La voce che hai dentro”, fortunatamente, andrà in onda, solo non nella serata prevista. A cambiare lo slot è stata una decisione di Mediaset, i cui dirigenti hanno voluto favorire i pessimi ascolti di questa edizione del “Grande Fratello” con uno slot in palinsesto migliore, quello del Giovedì, che spettava alla nuova fiction. Il primo episodio di “La voce che hai dentro” andrà in onda Venerdì 22 Settembre.

Una decisione che deve aver fatto preoccupare non poco Ranieri, che oltre a dover affrontare un cambio dell’ultimo minuto si troverà faccia a faccia con un attesissimo ritorno: quello di “Tale e Quale Show”, che torna nel palinsesto di Rai nella stessa serata. Secondo gli esperti, il cambiamento potrebbe essere solo temporaneo, ma rimane ancora tutto da dimostrare.