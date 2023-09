Avete capito chi sono i genitori di Veronica Gentili? Famosissimi quanto la figlia

I genitori di Veronica Gentili sono famosi quasi quanto la figlia. Voi li conoscete? Scopriamo insieme di chi si tratta e di cosa si occupano…

Attualmente, Veronica Gentili è una delle conduttrici più promettenti della televisione italiana e sta acquisendo sempre più spazio in Mediaset. Infatti, è passata da Rete 4 a Italia 1, ora si trova al timone di uno dei programmi più amati, ovvero Le Iene insieme a Max Angione.

Sembra che abbia preso il posto di Belen Rodriguez, proprio a causa della nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi che predilige l’informazione e all’intrattenimento.

Eppure, la carriera di Veronica Gentili non era iniziata tanto come giornalista ma come attrice. Infatti, ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico a partire dal 2006. Oltre a lavorare in teatro ha anche fatto qualche apparizione cinematografica, come quella nel film di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai.

Tuttavia, in seguito ha iniziato a collaborare con diversi giornali, tra i quali Il Fatto Quotidiano, fino a che non è arrivata anche la carriera come conduttrice. Eppure, sembra che anche i suoi genitori siano quasi famosi quanto lei. Ecco di chi si tratta…

Veronica Gentili è la nuova presentatrice de Le Iene

Veronica Gentili sarà la nuova conduttrice de Le Iene che tornerà in televisione il prossimo ottobre. In questi giorni sta circolando il video promo del programma che vede come protagonista proprio la giornalista.

Nel video dice a tutti: “Salve, sono Veronica Gentili, mi avete sempre vista su Rete 4. Da questo autunno proverò a condurre Le Iene. Sarà una grande emozione e spero di non di deludervi e sperò anche che qualcuno mi dia una mano”.

Ecco chi sono i genitori di Veronica Gentili

Non tutti sanno che i genitori di Veronica Gentili sono famosi quasi quanto lei. Infatti, suo padre Giuseppe, oltre a essere un noto avvocato, è stato anche dirigente Rai. Sua madre, Netta Vespignani è stata una celebre pittrice nonché mercante d’arte. Purtroppo, la donna è morta nel 2021. Ad annunciarlo è stata proprio la giornalista che ha scritto: “Mamma ci ha lasciato, ma il suo ricordo resta in tutti i coloro che l’hanno amata. Una personalità vivace, una protagonista, un’artista straordinaria”.

Proprio la madre le ha trasmesso la passione per il mondo dell’arte. Suo padre invece ha provato in tutti i modi a farla avvicinare al mondo dello spettacolo e della televisione. Alla fine, dopo tanto lavoro da parte della ragazza, ce l’ha fatta. Oggi Veronica Gentili è una delle personalità più apprezzate nella tv italiana.