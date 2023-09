Ida Platano, dopo l’apparizione a UeD tutti hanno notato solo una cosa: “e meno male che fa la parrucchiera”

L’ingresso trionfale di Ida Platano e Alessandro Vicinanza nello studio di “Uomini e Donne” è stato guastato da un dettaglio raggelante.

L’amato volto di “Uomini e Donne” Ida Platano ha disceso nuovamente la scalinata di “Uomini e Donne” mano nella mano con un’emozionatissimo Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio durante la sua esperienza nel format.

La coppia, che si frequenta ormai da qualche mese, sembra aver trovato una stabilità dopo l’iniziale turbinio di emozioni, ed è stata accolta in studio dagli applausi scroscianti del pubblico e dal sorriso della padrona di casa, Maria De Filippi.

La conduttrice ha indagato sullo stato attuale della relazione, e Ida ha confessato: “Siamo stati parecchio in giro, e ci siamo vissuti davvero tantissimo“.

Poi, però, ha ammesso: “Ci sono stati degli alti e bassi, come in tutte le coppie…“. Che succede, dunque, tra Ida Platano e il protettivo Alessandro Vicinanza?

Ida Platano a cuore aperto sul rapporto con Alessandro Vicinanza

L’ex tronista ha argomentato: “Sotto questo viso d’angelo, c’è un tremendo! Sembra tranquillo e sereno, poi uno conosce il carattere dell’altro… Ogni tanto se ne va in crisi…“.

Alessandro Vicinanza ha interloquito: “In questa storia abbiamo sempre avuto un problema, se di problema si può parlare, che è la distanza. Questa distanza abbiamo cercato di abbatterla con tutte le nostre forze. Ci vediamo tutte le settimane, ma se salta una settimana e diventano quindici giorni, io vado in crisi. Poi, sono capitati dei momenti in cui, pur stando insieme, avverto una solitudine, e le faccio presente i miei stati d’animo e le mie emozioni“. Ida Platano ha quindi aggiunto: “Diventa debole in quei periodi lì: fa dei passi indietro, e poi ritorna“. L’ex tronista ha in seguito specificato che, in ogni caso, ognuno dei due ha conservato i propri spazi vitali, ma che Alessandro avrebbe stretto un rapporto privilegiato con suo figlio, al punto che Ida sta pensando di trasferirsi per amore. “Alessandro non si sposterebbe mai a Brescia. Io ho il mio lavoro, un figlio. Magari gli faccio finire le medie, e poi potrei trasferirmi a Salerno. Quindi, si parla dell’anno prossimo…“. Una notizia di portata epocale; tuttavia, l’attenzione del pubblico si è concentrata in un’imperdonabile scivolone di stile dell’ex tronista…

Il look di Ida Platano divide il web

Ida Platano è comparsa nello studio di “Uomini e Donne” con un outfit principesco, ovvero un abito lungo taglio impero sulle nuance dello champagne, interamente cosparso di punti luce.

Gli opinionisti si sono infatti complimentati per il suo aspetto raggiante, e Gianni Sperti in particolare ha commentato: “Sei bellissima!“. Alcuni spettatori, però, hanno notato un dettaglio assai disturbante: quando l’ex tronista ha voltato le spalle alle telecamere, tra le lunghe ciocche di capelli spiccavano le attaccature delle extensions. “Sono horror!“, ha commentato una fan del programma. Un’altra ha ironizzato: “Come quando fai l’albero di natale: tutti gli addobbi davanti, e niente dietro!“, ed un’ultima ha rimarcato: “Meno male che fa la parrucchiera!“. Voi, l’avevate notato?