Noemi Bocchi, non fa di certo la mantenuta: ecco che lavoro fa la nuova lady Totti

Avete idea di quale sia il lavoro di Noemi Bocchi? Non è solo la compagna di Francesco Totti, ma svolge anche una professione molto di moda.

Il nome di Noemi Bocchi è finito su tutte le pagine dei giornali quando Dagospia l’ha indicata come la nuova fiamma di Francesco Totti ancor prima dell’ufficialità della separazione da Ilary Blasi.

La donna, poi, è comparsa gradualmente sempre più vicina all’ex capitano della Roma, fino ad essere presentata a tutti come la nuova fidanzata.

Dipinta dall’ex marito Mario Caucci come un’arrivista, Noemi Bocchi non può essere considerata tale poiché ha una professione di tutto rispetto e degli studi importanti alle spalle.

Noemi Bocchi, che lavoro fa

Spesso vista al fianco di Francesco Totti in eventi mondani e nella vita quotidiana, Noemi Bocchi viene spesso interrogata dai fan sul suo lavoro. Se molti credono che sia disoccupata o – come dicono i malpensanti – una mantenuta, non è così! La Bocchi ha alle spalle un percorso di studi di tutto rispetto: ha conseguito prima il diploma presso l’Istituto Giovanni Falcone di Roma e poi si è iscritta all’Università frequentando il corso di Economia Aziendale e Bancaria della Lumsa raggiungendo la laurea con un’ottima votazione.

La vita, però, l’ha portata a lavorare in un settore completamente diverso da quello per cui ha studiato. Noemi Bocchi, infatti, si è affermata come un’apprezzata flower designer: si occupa, dunque, di eventi di vario genere – matrimoni in primis – interessandosi dello studio della location, e progettando e realizzando l’allestimento dell’intera scenografia che farà da sfondo alla celebrazione. La nuova compagna di Totti, dunque, è totalmente estranea al mondo dello spettacolo, ma fa un lavoro grazie al quale potrebbe entrare in contatto con personaggi noti che si rivolgono a lei per gli eventi.

Le accuse contro Noemi Bocchi

A mettere in discussione gli studi fatti da Noemi Bocchi e il suo reale amore per Francesco Totti è stato Mario Caucci, l’uomo con cui la flower designer è stata sposata per 11 anni e dal quale ha avuto due figli. In alcune interviste, infatti, Caucci ha attaccato la ex moglie definendola come una donna arrivista, pronta a tutto pur di fare la “scalata sociale”.

“È una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la sua vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dov’è ora lo dimostra ampiamente”, aveva sentenziato nel corso di una intervista a Non è l’Arena sostenendo anche che Francesco Totti abbia commesso un grave errore scegliendola come compagna.