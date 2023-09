Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni svelano l’impensabile: c’è un ritorno che molti odieranno

Incredibili anticipazioni quelle della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore. Addii e ritorni che lasceranno tutti senza parole…

Il Paradiso delle Signore è una delle soap più seguite del palinsesto televisivo Rai e ogni settimana raggiunge ottimi risultati di share, nonostante sia ormai giunta all’ottava stagione.

Infatti, le vicende dei protagonisti appassionano intensamente i telespettatori che di settimana in settimana vogliono conoscere tutti gli intricati sviluppi.

Adesso, nel corso di questa stagione le cose si stanno complicando sempre di più e probabilmente il pubblico dovrà dire addio ad alcuni dei volti più amati.

Scopriamo insieme le anticipazioni della prossima settimana, tra addii e nuovi membri del cast. Inoltre, c’è un ritorno che probabilmente molti odieranno. Ecco di chi si tratta…

Il Paradiso delle Signore: ecco le anticipazioni della prossima settimana

I misteri si infittiscono nella soap Il Paradiso delle Signore. Infatti, sembra che nella prossima settimana ci saranno degli eventi decisivi che determineranno il corso di quello che avverrà nelle prossime settimane. Inoltre, un ritorno dispiacerà a molti. Nella puntata del lunedì, Salvatore proverà in tutti modi a ricucire i rapporti con Elvira, tuttavia senza effettivamente farlo. Infatti, lei è decisa a mantenere le distanze. Adelaide ha paura che Umberto userà il segreto di Odile per vendicarsi di lei. Guarnieri invece è molto arrabbiato con lei perché sente che lei lo ha escluso dalla sua vita.

Alfredo prova a organizzare un’uscita di gruppo, in modo che Elvira e Salvatore possano riavvicinarsi. Nel frattempo Adelaide vuole riprendere il controllo della vita pubblica e lasciarsi il passato alle spalle. Matteo incontra Maria per caso. Vittorio, invece, è alle prese con un discorso da preparare insieme a Matilde per un premio che hanno vinto. Proprio grazie a questa occasione, i due hanno modo di entrare ancora di più in intimità. L’identità di Matteo non è molto chiara, per questo motivo Marcello fruga tra le cianfrusaglie di famiglia per capirci qualcosa di più.

Il ritorno che dispiacerà a molti spettatori

Il ritorno che nessuno avrebbe voluto vedere è quello della giornalista Diletta D’Ambrosio. Infatti, in molti ricorderanno il flirt che la donna ha avuto con Vittorio. La ragazza viene avvicinata da Tancredi che desidera mandare un messaggio a una sua collega.

La giornalista nel corso delle puntate della settimana intuisce una possibile alchimia tra Vittorio e Matilde. Lei vuole riconquistare il direttore dell’Atelier, proprio in virtù della breve liaison che i due hanno avuto. Infine, la giornalista consegna a Vittorio un dossier fondamentale che creerà una spaccatura all’interno della storia.