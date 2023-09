“A gennaio vuoterà il sacco”: tremenda profezia su Barbara D’Urso | Chi c’è di mezzo

A poche settimane dal suo addio arriva l’incredibile rivelazione: Barbara è pronta ad attaccare, aspetta solo il momento giusto per farlo.

Un conto alla rovescia che aspettavano in molti, ma che è stato annunciato senza alcun preavviso da un personaggio apparentemente esterno alle vicende: ecco cosa è accaduto.

Ciò che si evince dalle ultime dichiarazioni in merito al licenziamento di Barbara D’Urso è che la conduttrice sia ancora ai ferri corti con Mediaset, ma la reale estensione del problema assume ora una forma più delineata, ampia e tragica.

Mentre il suo “Pomeriggio Cinque” riparte senza di lei, affidato alle cure della giornalista Myrta Merlino, ecco arrivare da una fonte certa il resoconto di una chiacchierata finita con velate minacce.

Non si può mettere in dubbio la veridicità di questa testimonianza pubblica, dato che a farla è un personaggio che in Mediaset è praticamente una garanzia indiscutibile.

Una rivelazione arrivata da fonti sicure e sincere

A rivelare gli ultimi retroscena sulla conduttrice non è una persona qualsiasi, ma uno dei volti più importanti di casa Mediaset: quello di Antonio Ricci, storico autore televisivo, principalmente per l’emittente di Canale 5. A Ricci è riconosciuta la paternità, tra vari programmi, di “Striscia la Notizia” e “Paperissima“, due capisaldi dell’emittente.

Proprio in occasione della conferenza stampa con cui ha presentato la nuova edizione di “Striscia la Notizia” Ricci ha avuto modo di menzionare il suo rapporto con Barbara D’Urso, spiegando di averla contattata nella speranza che lei volesse fare da madrina al primo episodio del programma. Ma Barbara ha rifiutato fornendo delle motivazioni da brividi.

Un rifiuto pragmatico ha fatto tremare tutti

“Le ho chiesto di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire ‘sono qui, col cuore‘”, ha spiegato Ricci, menzionando il tormentone di Barbara. “Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco a Gennaio. Aspettiamo”.

La rivelazione è sconvolgente: contrariamente a quanto Mediaset ha continuato a sostenere negli ultimi mesi, pare che i rapporti tra l’emittente e la conduttrice si siano chiusi nel peggiore dei modi, tanto da richiedere l’intervento dei legali. Sarebbero quindi in corso dei procedimenti giudiziari tra Barbara D’Urso e la rete di Piersilvio Berlusconi, e su sua stessa ammissione la conduttrice potrebbe decidere di parlarne a inizio 2024: magari in un programma nuovo, in onda su un’emittente rivale.