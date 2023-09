Maria De Filippi non è riuscita a salvarlo: il vincitore di Amici ha fatto una fine disgraziata

Il risultato non è stato quello atteso per uno dei vincitori del noto talent di Maria De Filippi: la confessione è virale.

Quando si partecipa ad Amici si hanno alte aspettative in merito alle opportunità che potrebbero aprirsi successivamente: è avvenuto, infatti, anche spesso, che qualcuno dei partecipanti abbia intrapreso la carriera da ballerino o cantante professionista anche senza accaparrarsi la vittoria.

Seguitissimo, Amici è il talent show che vede protagonisti dei giovanissimi talenti, seguiti e giudicati da coach di ballo e canto.

Come sempre, la conduzione di Maria De Filippi è un plus importante, che diventa centrale, come nel caso di Uomini e Donne o C’è Posta per te: De Filippi, infatti, ha una incredibile abilità nel capire le persone e dare loro delle possibilità.

Sfortunatamente, sembrerebbe che per un vincitore di Amici le cose non siano andate come sperava.

La confessione del vincitore in televisione

Stiamo parlando di Dennis Fantina, che qualche tempo fa aveva rilasciato un’intervista nel programma pomeridiano di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Nonostante l’intervista non sia proprio recentissima, una clip di Dennis Fantina, ripreso durante una performance è diventata virale su Tik Tok, social frequentato soprattutto dalla genZ.

Nell’intervista, Dennis racconta ciò che è accaduto dopo la sua vittoria ad Amici: aveva trionfato nella disciplina del canto ed era pronto a scommettere su se stesso per perseguire l’obiettivo di lavorare con il suo talento canoro.

Il racconto di Dennis

“Amici per me è stata un’esperienza surreale. Anzi voglio salutare Maria. Dal nulla sono arrivato lì, telecamere, televisione, spettacolo. All’epoca sono diventato molto conosciuto“, racconta Dennis Fantina a Serena Bortone, “Nel 2009 lavoravo a Radio Italia, che produceva i miei album. Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Questa cosa mi ha un po’ intristito, ma ho le spalle abbastanza larghe”.

Fantina spiega dettagliatamente quali sono i rischi di lavorare nel mondo dello spettacolo: a volte il telefono può smettere di squillare. “Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”, ha continuato, “Cosa faccio in questo momento? Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Quando non canto lavoro al bar. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”, ha concluso saggiamente Fantina.