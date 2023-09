Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, in atteggiamenti intimi: spuntano le foto più uniche che rare

Nonostante sia di solito molto riservati, questa volta spuntano delle foto più uniche che rare. Ecco Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin beccati in atteggiamenti intimi…

Una delle storie d’amore più longeve della storia della televisione italiana è sicuramente quella tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin che ormai sono insieme da più di vent’anni.

Tra i due è stato amore a prima vista, in quanto si sono incontrati durante una partita di beneficenza e non si sono più lasciati. Sebbene abbiano deciso di non sposarsi, la loro è una relazione molto solida.

In questo periodo di fine estate, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno deciso di passare fuori il finesettimana, in modo da concedersi un ultimo momento di tranquillità familiare prima di iniziare il nuovo e impegnativo anno di lavoro.

Infatti, l’amministratore delegato di Mediaset e la conduttrice hanno un’agenda fitta di impegni questo autunno, per questo motivo sono stati in Costa Azzurra in barca, in modo da poter passare un weekend all’insegna del romanticismo. Proprio durante la vacanza, sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi in atteggiamenti intimi

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono ancora innamoratissimi come si vede dalle foto. Nonostante la longevità della loro storia, i due tendono a vivere la relazione lontano dal clamore mediatico. Per questo motivo le foto che li ritraggono insieme sono un evento più unico che raro.

Eppure, adesso sono stati beccati in Costa Azzurra mentre si scambiano tenerezze e sono in atteggiamenti intimi. Infatti, oltre a i baci romantici, ci sono anche abbraccia e attenzioni commoventi che sono state immortalate dal giornale Nuovo.

Finesettimana romantico per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Sebbene la loro storia vada avanti da tantissimo, i due sono innamorati come quando erano due giovani piccioncini. Questo lo si evince dalle foto che lo ritraggono avere ancora gesti di estrema dolcezza e attenzione. Vivendo spesso lontano dai riflettori, infatti, sono riusciti a preservare la loro relazione e mantenerla intatta.

Questo finesettimana lo hanno trascorso tra bagni al mare e gite in barca, in compagnia anche dei loro due amatissimi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Questa estate non è stata per niente facile per entrambi, visto che è stata segnata dalla scomparsa del padre e suocero Silvio Berlusconi. Dunque, non ci sono stati molti giorni di riposo. Quello che è certo è che la famiglia di Pier Silvio Berlusconi è molto unita e per lui è una vera e propria priorità. Tutti vivono tra Santa Margherita e Portofino, per questo motivo ogni finesettimana l’amministratore delegato di Fininvest torna da Cologno Monzese in Liguria e lì rimane fino al lunedì mattina.