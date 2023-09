Carlo III, spunta il DNA segreto: Harry non è suo figlio? Cosa dicono i risultati

Nessun dubbio: ecco spiegate le circostanze che hanno portato il Re d’Inghilterra a dubitare della paternità. È tutta colpa di Lady D…

Da decenni la famiglia reale d’Inghilterra è una fonte inesauribile di scandali, voci e avvenimenti che riempiono le prime pagine dei giornali.

Tuttavia, questa volta la situazione è agghiacciante: Carlo III potrebbe non essere il reale padre del principe Harry, ex duca di Sussex.

Harry, d’altronde, è sempre stato molto diverso dal padre, sia fisicamente che caratterialmente: ribelle e focoso, si è spesso scontrato con la natura mite e passiva dell’attuale re d’Inghilterra.

Per verificare di essere davvero suo padre Carlo ha però compiuto un gesto estremo: lo ha fatto sottoporre ad un test del DNA.

Test del DNA: un’umiliazione ripetuta nel tempo

A parlarne non è una persona qualunque, ma il principe Harry in persona. L’ex duca di Sussex ha raccontato la sua esperienza nel libro scandalo “Spare”, divenuto un best seller per aver rotto i tabù e i silenzi che da sempre caratterizzano e circondano la famiglia reale inglese. Nel libro, Harry non concede gentilezze a nessuno, men che meno a suo padre.

Carlo III, racconta il secondogenito, lo avrebbe costretto a sottoporsi ad un test del DNA per verificare di essere effettivamente suo padre in più di un’occasione. Il dubbio era nato a casa di numerosi articoli dei tabloid britannici che sottolineavano la differenza fisionomica tra padre e figlio; ma non solo: il vero elemento di disturbo sarebbe stata la relazione clandestina tra Lady Diana e James Hewitt, a cui Harry somiglia come una goccia d’acqua.

Diana e James, i dubbi che hanno riempito i tabloid inglesi

James Hewitt fu la guardia del corpo della principessa Diana per un lungo periodo. Ufficiale dell’esercito reale, James ammise di aver avuto una relazione extraconiugale con Diana, durata circa cinque anni, a metà degli anni ’90, quando la principessa era ancora in vita e ancora sposata con l’attuale re d’Inghilterra: un caso che fece parlare tutto il mondo, privo di precedenti.

La somiglianza tra Harry e James è molto più evidente di quella tra Harry e Carlo. Harry però è nato nel 1984, due anni prima dell’inizio della relazione tra i due; James potrebbe aver mentito per nascondere questo ulteriore, macabro segreto? Non ci sono conferme, tranne quelle dei già citati test del DNA, che hanno appurato la paternità di Carlo III. Ma tra gli appassionati delle vicende c’è chi afferma che il segreto possa essere venuto a galla e che anche Harry, temerario di natura, possa aver temuto le ripercussioni di una rivelazione del genere donata al mondo.