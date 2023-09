Anna Tatangelo e D’Alessio, dopo anni esce la vera motivazione della rottura: lui con lei non voleva farlo più

Perché è davvero finita la storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? Tutta la verità sulla crisi e la rottura: il segreto mai svelato.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è iniziata nel 2006, quando i due hanno ufficializzato la relazione mentre lui avviava le pratiche di divorzio con la ex moglie Carmela Barbato.

Il legame tra la cantante di Sora e il cantautore partenopeo aveva fatto molto chiacchierare il gossip per la differenza d’età: lei aveva 18 anni, mentre lui 38.

I più pettegoli e le malelingue, però, sono stati messi a tacere: l’amore tra la Tatangelo e D’Alessio è durato 14 anni e si è concluso con alcuni strascichi. Ma quali sono le motivazioni che hanno portato alla fine?

Anna Tatangelo, i perché dell’addio a Gigi D’Alessio

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata seguitissima dai fan della coppia, che per un periodo ha anche lavorato fianco a fianco. Nonostante la giovane età della cantante di Sora, lei e l’artista napoletano hanno deciso di mettere su famiglia e nel 2009, dopo un primo aborto spontaneo, i due hanno annunciato la nascita di Andrea. Una gioia immensa per la Tatangelo e D’Alessio che, secondo i rotocalchi di cronaca rosa si sarebbero poi sposati a breve.

Il matrimonio tra loro, però, non è mai avvenuto anche se la richiesta delle nozze veniva non solo da Anna, ma anche dal figlio Andrea. È proprio questo il motivo che si nasconde dietro la rottura tra i due cantanti. “Ho sofferto tanto per non essermi sposata con Gigi – ha confessato lei in una intervista post separazione – . Ce lo chiedeva anche nostro figlio: certo, un legame va anche oltre, ma da piccola ho sempre sognato l’abito bianco…”.

I no di Gigi D’Alessio e la rinascita di Anna Tatangelo

I continui rifiuti di Gigi D’Alessio a convolare a nozze con Anna Tatangelo hanno provocato una frattura di non poco conto nella coppia che, nel 2020, ha ufficializzato la separazione dopo una crisi profonda vissuta l’anno prima.

Poco dopo, poi, il cantante napoletano si è ricostruito una vita insieme a Denise Eposito, che lo ha reso di nuovo papà di Francesco, mentre l’artista di Sora ha vissuto un amore prima con Livio Cori e poi con il modello Mattia Narducci. Il sogno della Tatangelo resta, tuttavia, quello di convolare a nozze con l’abito bianco. “Ma in futuro posso sempre pensare al matrimonio…”, aveva detto in una intervista per il Corriere della sera.