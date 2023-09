Nicola Carraro, ormai ha occhi solo per la giovanissima: Mara ‘messa da parte’

La storia d’amore di Carraro e Venier ha fatto sognare tutto il Paese: oggi Nicola dà attenzioni a una giovane donna.

Il matrimonio tra Nicola Carraro e Mara Venier fu un evento di costume in Italia: in una delle puntate di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, è stata ripercorsa la loro storia d’amore.

Infatti, l’ospite del giorno era proprio Nicola Carraro, che, a un certo punto, ha parlato direttamente con Mara Venier, in collegamento telefonico.

Mara ha sempre sottolineato il suo amore per Nicola, un amore reciproco e basato su fiducia e rispetto: questo si notava anche dalle sole foto del loro matrimonio.

Carraro, nipote del famoso editore Rizzoli e produttore, ha sposato Mara Venier il 28 giugno del 2006, e la loro relazione è stata uno dei fari più costanti in questa valle di separazioni. In questi giorni, Carraro è in compagnia di una giovane a cui si dedica moltissimo.

Nicola Carraro: “è arrivata a Roma…”

Prima di sposare Mara Venier, Carraro aveva avuto un altro matrimonio, con la ex moglie di nome Antonella Colonna di Paliano: da questa unione sono nati tre figli, Ginevra, Giada e Gian Gerolamo (detto Gerò, per molto tempo con Simona Ventura).

Infatti, è proprio di una delle figlie di Nicola Carraro la giovane donna con cui il produttore sta passando più tempo possibile assieme: i due sono a Roma, chiaramente felici di essersi riuniti.

Nicola Carraro con sua figlia Giada sui tetti della Capitale

Carraro pubblica un post su Instagram dopo aver scattato un selfie con sua figlia nella capitale, “è arrivata a Roma mia figlia Giada”, descrive il post Carraro, molto felice – come si vede anche nello scatto – di riaverla un po’ accanto.

Il rivedere la propria figlia avrà sicuramente commosso Nicola Carraro: si presume, infatti, dalla didascalia, che la figlia Giada non si trovi stabilmente a Roma, ma che si tratti di una visita non tanto frequente. Mara Venier sarà sicuramente felice di vedere il marito così sereno accanto alla figlia, visto l’amore che lega i due da tanto tempo: un amore vero, che libera e lascia essere liberi di disporre del proprio tempo e dare attenzione a tutti gli affetti che lo meritano