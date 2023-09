Flavio Insinna, baci in bocca e coccole nel lettone: è boom di like | Mai visto un comportamento del genere da lui

Post boom di like per Flavio Insinna che decide di non nascondersi più. Baci e coccole nel lettone per il conduttore…

Questo non è stato proprio l’anno più facile per Flavio Insinna che è stato uno di quei conduttori sostituiti dalla Rai durante la scorsa stagione televisiva. Infatti, al suo posto al timone de L’Eredità ci sarà Pino Insegno che torna trionfante nella rete pubblica.

Nonostante un po’ di amarezza, il conduttore ha detto di non aver alcun rancore contro la rete. Anzi, è grato dell’opportunità che ha avuto durante questi anni e preferisce non avere nessun risentimento.

L’ha presa con moltissima filosofia Flavio Insinna che preferisce provare gratitudine piuttosto che ravvia, ringraziare piuttosto che recriminare. L’uomo ha collaborato con la rete per moltissimi anni e il suo percorso non finisce qui, in quanto adesso si dedicherà principalmente alla sua carriera di attore.

Adesso pubblica uno scatto su Instagram che fa davvero il boom di like. Infatti, si scambia baci e coccole nel lettone. Scopriamo meglio di che post si tratta e cosa c’è scritto nella didascalia. Tutti sono rimasti molto sorpresi.

Flavio Insinna: baci e coccole nel lettone

Flavio Insinna ha fatto compagnia agli italiani per molto tempo nella fascia preserale, facendogli compagnia durante l’ora di cena. Tuttavia, la sua vita privata non è molto nota.

Considerato un po’ lo scapolo d’oro della rete pubblica, in quanto non si è mai sposato, colpisce molto la scarsità di informazioni sulle sue relazioni. Risale a un po’ di tempo fa la notizia di una compagna, istruttrice di Taekwondo con cui il conduttore aveva una solida relazione. Adesso pubblica una foto dal lettone che fa il boom di like.

Ecco il post che ha fatto boom di like

Flavio Insinna non ha figli, su questo ha detto: “Trovo che sia terribile affermare che un uomo e, soprattutto, una donna non si sentano realizzati se non hanno dei figli: vorrebbe dire che un super boss della mafia con cinque figli è più realizzato di me? Non sono queste le cose che contano”.

Tuttavia, il conduttore ha degli animali che ama moltissimo. È proprio con loro che si scambia baci e coccole affettuose nel lettone nel meraviglioso scatto boom di like su Instagram. È proprio con loro che si prepara alla nuova produzione Rai, La stoccata vincente. Infatti, nella didascalia si legge: “Con Minni mental coach e Lola personal trainer”, ovvero i suoi bellissimi cani.