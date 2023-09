“C’è chi zooma e chi mente”: Diletta Leotta nonostante la foto con la figlia in braccio c’è ancora chi si concentra su altro

La nota conduttrice fa le sue prime apparizioni post gravidanza: non tutti, però, ammirano il suo lato materno.

Diletta Leotta è tra le conduttrici più apprezzate di sempre, che si occupa soprattutto di programmi sportivi. Ultimamente molto chiacchierata per la gravidanza e la nascita della sua bambina, Diletta si mostra in tutta la sua tenerezza insieme alla figlia.

Leotta, infatti, ha avuto una bimba con il calciatore tedesco Loris Karius, con il quale ha intrecciato un legame da fine ottobre del 2022, ma, con cui sembra esserci un amore incredibile nato quasi a prima vista.

Raggiante, dopo la nascita di Aria, Leotta è molto fotografata e si dice davvero felice di questa nuova ricchezza che aggiunge alla sua vita: Aria è venuta al mondo proprio nel giorno del compleanno della mamma, il 16 agosto 2023.

Nonostante la tenerezza di tutto quanto le sta accadendo, c’è chi ancora è concentrato su altri aspetti della giovane conduttrice.

Diletta Leotta: le prime foto dopo il parto

Nello specifico, Diletta ha pubblicato in questi giorni una sua foto con in braccio la bambina durante un momento che fa parte di molte neomamme e rappresenta uno dei legami tipici del rapporto di vicinanza tra una mamma e il suo bambino: il ritorno a casa.

“Tornare a casa e tenerti tra le mie braccia è una sensazione che non potevo spiegare prima, ma che ogni mamma conosce”, scrive Diletta nella descrizione del suo post, in cui ci sono due foto che la ritraggono con Aria. Moltissimi i commenti positivi che esprimono vicinanza alla conduttrice e felicità per la realizzazione di un traguardo così importante: alcuni, però, non sembrano essere dalla parte della neomamma.

La conduttrice stringe la bimba Aria

“C’è chi zooma e chi mente”, scrive un utente sotto la foto della famosa neomamma, insinuando che molte persone abbiano ingrandito la foto per vedere ‘altro’.

In ogni caso, Diletta Leotta sembra davvero raggiante, oltre che meravigliosa nel suo vestito verde: la radiosità che spesso si associa a una mamma. Nonostante la malizia di alcuni commenti, è molto probabile che la conduttrice non se ne curi affatto, davvero presa dal suo momento di fantastica felicità. “Pure love”, scrive, infatti, la vip nella didascalia, mettendo a tacere tutti quei commenti che con la purezza proprio non c’entrano.