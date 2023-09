Barbara D’Urso ha un alleato in più: presa di posizione in casa Mediaset | Myrta Merlino messa alle strette

Non tutti si sono dimenticati di Barbara D’Urso. La ex conduttrice di Mediaset ora ha un alleato pronto a fare le pulci a Myrta Merlino.

Mediaset è ripartita con la nuova stagione e con tutti i cambiamenti decisi da Pier Silvio Berlusconi, che ha optato per una nuova linea editoriale dalla quale è stato abolito il trash a favore dell’informazione.

A farne le spese è stata la conduttrice Barbara D’Urso che, dopo 15 anni al timone di Pomeriggio Cinque, è stata esonerata e rispedita a casa.

Ma se fino ad ora nessuno dei colleghi Mediaset si è espresso in suo favore, ecco che il primo alleato della conduttrice si è fatto avanti con un servizio che ha rappresentato una sorta di attacco nei confronti di Myrta Merlino.

Barbara D’Urso, qualcuno è dalla sua parte

L’addio polemico di Barbara D’Urso a Mediaset è stato affidato alle pagine de La Repubblica. Poi la conduttrice ha deciso di lasciare l’Italia in concomitanza con l’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque, attualmente affidato a Myrta Merlino. Dopo l’intervista fiume, la D’Urso ha deciso di tacere sulle controversie con Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, ma chi la conosce bene ha promesso che a gennaio sarà pronta a vuotare il sacco con dichiarazioni ancora più scottanti.

A palesare la sua simpatia per Barbara è stato Antonio Ricci, patron di Striscia la notizia e da sempre uomo in grado di esprimere liberamente il proprio pensiero senza temere eventuali ritorsioni. Così, pur facendo parte da anni della scuderia di Mediaset, l’ideatore del tg satirico di Canale 5 non ha avuto problemi nel mandare in onda un servizio di “fatti e rifatti” che sembra un chiaro attacco a Myrta Merlino e un evidente messaggio di appoggio a Barbara D’Urso.

Il servizio in favore della D’Urso

“Apriamo la rubrica di fatti e rifatti con la regina di Canale 5”, si ascolta nel lancio del servizio che mostra le immagini di Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio Cinque. “Ah, no…ecco Myrta Merlino”, ha aggiunto la voce fuori campo di Alessandro Siani.

Così, prendendo come spunto alcuni momenti della nuova stagione del programma pomeridiano condotto dalla Merlino su Canale 5, Striscia la notizia ha messo in evidenza una serie di errori che hanno contraddistinto la nuova conduzione e lanciato una bordata alla giornalista definendola una donna “errante” in riferimento ai suoi continui cambi di contratto: dalla Rai a Mediaset passando per La7.