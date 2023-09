Sophie Codegoni, ma quale matrimonio | Finale amarissimo e addio improvviso

Addio ai sogni di fiori d’arancio: Sophie Codegoni sta vivendo una delle ore più buie e dolorose. La fine sembra essere certa.

Sophie Codegoni si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne in qualità di tronista.

Poi, Alfonso Signorini l’ha voluta al Grande Fratello Vip come concorrente e, in quell’occasione, ha incontrato il suo compagno di vita, Alessandro Basciano.

I due sono recentemente diventati genitori della piccola Celine e, un anno fa, lui le ha proposto di diventare sua moglie ma, ad oggi, i sogni di matrimonio sembrano essersi infranti.

Sophie Codegoni, l’ora più buia

Solo un anno fa, le immagini di Alessandro Basciano che si inginocchia e chiede a Sophie Codegoni di diventare ufficialmente la sua fidanzata sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, facevano il giro della rete. Da quel momento, la coppia è apparsa a tutti sempre più innamorata e affiatata, tanto da decidere di mettere su famiglia presto. Pochi mesi fa, infatti, i due ex volti del Grande Fratello Vip sono diventati genitori della piccola Celine ma, poco dopo l’arrivo della piccola, qualcosa nella coppia sembra essersi incrinato.

I primi segnali di una crisi si sono avuti quando Alessandro e Sophie hanno smesso di seguirsi sui social. Qualche giorno più tardi la segnalazione arrivata dai fan, la Codegoni è intervenuta chiarendo che tra loro c’era stato un litigio e che, a volte, gli scontri portano entrambi a fare gesti fanciulleschi come il togliere il “follow” sui social. Tutto, quindi, sembrava rientrato almeno fino a quando non è arrivata l’ennesima indiscrezione di una crisi profonda tra Basciano e la compagna.

Sophie e Alessandro, è finita?

Alcuni giorni fa, sui social, è iniziata a circolare una voce secondo cui Alessandro Basciano e Sophie Codegoni erano stati avvistati mentre discutevano animatamente in un luogo pubblico. Da quel momento, dei due si sono perse le tracce social. Ancora una volta, il “segui” su Instagram è sparito, ma non è stata la sola cosa ad eclissarsi.

I fan dei “Basciagoni” hanno notato che Sophie non indossa più l’anello che Alessandro le aveva regalato sul red carpet di Venezia. Potrebbe essere una casualità, o potrebbe essere la conferma che questa relazione non avrà un futuro. Per il momento, il sogno di convolare a nozze sembra essere del tutto svanito e il matrimonio potrebbe rimanere solo un’utopia. Staremo a vedere cosa accadrà ancora tra loro…