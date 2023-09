Mauro Corona, sapete dove abita la ‘spalla’ di Bianca Berlinguer? Una casa del genere non l’avete mai vista

Uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi della tv italiana è Mauro Corona. Ecco dove vive la spalla di Bianca Berlinguer. Una casa così nessuno l’aveva mai vista…

Maurizio Corona, oramai conosciuto dai telespettatori come Mauro Corona, è un uomo estremamente polivalente e duttile che nella vita si è occupato di tante cose diverse.

Infatti, l’opinionista trentino di Cartabianca è anche scrittore, artista e alpinista. È sicuramente una di quelle persone multi-potenziale che si occupa con dedizione di sport, cultura ma anche di attivismo e scrittura. Inoltre, in aggiunta a questo è anche un brillante pensatore.

L’amore della sua vita è però sicuramente la montagna, dove l’uomo ha anche deciso di vivere e da dove non se ne andrà mai. Anche gli sport che pratica sono afferenti a questo suo amore. Infatti, si occupa principalmente di arrampicata e bob. La sua popolarità è iniziata a partire dal 1972, quando ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati italiani di bob.

Inoltre, nel 1997, vengono alla luce i suoi primi libri e l’uomo diventa in questo modo uno scrittore. I suoi argomenti prediletti sono appunto la montagna e la cultura della Valle del Vajont, di cui l’uomo è originario.

La sua esperienza televisiva invece inizia proprio grazie a Bianca Berlinguer nel 2018, tanto che i due sono adesso inseparabili. Lui è sempre in collegamento dalla sua casa che è davvero un posto molto particolare. Ecco la stravagante abitazione dello scrittore.

Mauro Corona in diretta dalla sua abitazione

Mauro Corona è l’opinionista prediletto da Bianca Berlinguer, tant’è che dal 2018 le fa da spalla nella trasmissione Cartabianca. Adesso anche lui è passato a Mediaset con la conduttrice. Solo per un periodo è stato assente in seguito a un litigio con la conduttrice.

Tuttavia, i due hanno fatto pace e l’uomo è tornato in trasmissione a partire dal 2021. Durante gli interventi che avvengono proprio da casa sua, si sono potuti conoscere alcuni dettagli della sua casa. Molti non pensavano fosse davvero il posto in cui vive l’alpinista.

Ecco com’è la casa di Mauro Corona

L’elemento dominante a casa di Maurizio Corona è sicuramente il legno che ricopre tutte le superfici dalle pareti al pavimento, passando anche per il soffitto. Infatti, la sua abitazione è un vero e proprio rifugio in montagna. L’ambiente non è molto grande ed è letteralmente cosparso di libri, testimoniando il profondo amore per lo studio e la cultura dell’uomo.

L’opinionista ha raccontato che la sua casa è così piccola da poter raggiungere tutto senza doversi mai spostare da dove si è. Tuttavia, all’interno ha tutto ciò che gli serve e quindi non deve allontanarsi troppo spesso dalla sua abitazione, a parte quando incontra i figlio o gli amici, oppure va a fare sport.