Re Carlo, la notizia è devastante: “Grande tristezza per la sua morte” | Lutto nazionale

Il lutto nazionale ha stravolto tutti quanti. La notizia viene appresa con grande tristezza anche da re Carlo. Ecco cos’ha detto il Re d’Inghilterra

Oramai, Carlo III ha festeggiato un anno dalla sua ascesa al trono, avvenuta lo scorso settembre, dopo la morte dell’amata madre, la Regina Elisabetta II.

Questo primo anno di regno non è stato particolarmente facile, a causa di alcuni cambiamenti sostanziali che il Re ha dovuto apportare alle cariche assegnate, nonché le dichiarazioni del figlio Harry, fatte oltre oceano.

Sarà per questo che, com’è stato rivelato di recente dalla rivista Vanity Fair, ogni sera prima di cena, il Re d’Inghilterra si concede il suo cocktail preferito, un Martini servito rigorosamente con olive e limone.

Adesso anche un lutto sconvolge la tranquillità di Re Carlo III che ha dovuto apprendere la notizia devastante e prova grande tristezza.

Re Carlo III devastato dalla notizia del lutto

Re Carlo è stato devastato dalla notizia della morte Giorgio Napolitano, avvenuta lo scorso 22 settembre. Lutto nazionale per l’Italia, come avviene sempre quando muore un presidente della Repubblica. Tutto il mondo è rimasto abbastanza scosso dall’annuncio, l’uomo veniva definito dalla stampa estera King George.

Ovviamente non si sono fatti attendere i messaggi di solidarietà e cordoglio da parte dei leader politici di tutto il mondo. Oltre a questo, qualcuno ha anche voluto raccontare degli aneddoti personali della propria conoscenza con l’ex Presidente della Repubblica. Tra questi c’è stato anche Carlo III d’Inghilterra che ha reso omaggio al politico italiano con una nota ufficiale che ha inviato direttamente all’attuale Capo di Stato, ovvero Sergio Mattarella.

La nota ufficiale inviata da Re Carlo III

Re Carlo, che già prima di salire al trono si occupava di diplomazia intorno al mondo, aveva potuto conoscere direttamente Giorgio Napolitano e per questo motivo è rimasto abbastanza scosso dalla notizia della sua morte. Proprio per questo motivo non si è limitato a mandare un messaggio di cordoglio formale, tramite ufficio stampa, ma ha preferito mandare una nota ufficiale, indirizzata a Sergio Mattarella, ovvero l’attuale presidente in carica.

Dunque, nel messaggio per l’ex Presidente Emerito si legge: “Ho appreso con grande tristezza della morte del presidente Napolitano. È stato un servitore dello Stato devoto che ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla promozione della democrazia. Ricordo con grande affetto il nostro incontro durante la mia visita a Roma nel 2009 e, in particolare, l’amicizia che esisteva tra il Presidente Napolitano e mia madre, Sua Maestà la Regina Elisabetta II. I miei pensieri e le mie preghiere famiglia del presidente Napolitano e al popolo italiano in questo momento”.