Carlotta Mantovan, come campa dopo la morte di Frizzi: altro che lusso e sfarzo

Com’è cambiata la vita di Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi? La giornalista ha detto addio a lusso e sfarzo.

Conduttrice e giornalista, Carlotta Mantovan ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 2001 e ottenendo il secondo posto.

Da quel momento, ha mosso i primi passi davanti al piccolo schermo salvo poi finire nel mirino del gossip per la relazione con il conduttore Fabrizio Frizzi.

I due hanno vissuto un amore importante, lungo 16 anni e da cui è nata una figlia, Stella. Poi la Mantovan è stata costretta a rivedere completamente la sua vita dopo la prematura morte di Frizzi.

Carlotta Mantovan e il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi

Nel 2018 Fabrizio Frizzi si spegneva in seguito ad una emorragia cerebrale. Ai tempi, lui e Carlotta Mantovan erano sposati da quattro anni e nel 2013 erano diventati genitori della piccola Stella. La conduttrice e giornalista, giovanissima, è rimasta vedova e con una bambina piccola da accudire e, nonostante la grande vicinanza di amici, parenti e di tutti i colleghi più stretti di Frizzi, ha deciso di allontanarsi dall’Italia per vivere una vita lontana dai media nostrani, dal gossip e tutt’altro che sfarzosa.

Insieme alla piccola Stella, Carlotta Mantovan ha deciso di trasferirsi nel Sud della Francia, dove risiede attualmente in una zona completamente immersa nel verde. Qui ha deciso di crescere la figlia continuando a coltivare la sua grande passione per i cavalli. “Non è stata una scelta facile e non l’ho presa in maniera improvvisa e radicale […] Ci ho riflettuto a lungo – aveva spiegato la vedova di Frizzi in una intervista per Verissimo, motivando così il suo trasferimento fuori dall’Italia – .Dovevo prendermi cura di Stella e di me stessa, avevo bisogno di fare una pausa dalla mia vita a Roma e immergermi nella natura. Oggi sto bene e sono pronta a tornare, questo cammino mi ha fortificata”.

Carlotta Mantovan torna in tv

Dopo un lungo periodo di pausa dalla tv, quindi, Carlotta Mantovan è tornata – seppur gradualmente – ad essere una delle protagoniste del piccolo schermo. È stata al timone di Tutta Salute su Rai 3, ha co-condotto Portobello su Rai 1 ed è stata una delle ballerine per una notte di Ballando con le stelle.

Per l’edizione 2023 dello show condotto da Milly Carlucci, però, si vocifera che Carlotta Mantovan sia pronta a ritornare in pista come concorrente. Da tempo si attendeva il suo debutto nel programma del sabato di Rai 1 e, forse, per questa stagione la Carlucci è riuscita nell’impresa di convincere la vedova dell’amato collega Frizzi.