Alfonso Signorini, lo schianto è devastante | Per il conduttore una legnata tremenda

Schianto devastante per Alfonso Signorini che deve subire una legnata veramente tremenda. Ecco che cos’è successo…

Ormai il Grande Fratello sta entrando nel vivo, anche se l’interesse del pubblico non sembra essere più quello di un tempo. Inoltre, non si sa se le nuove regole imposte dalla rete aiuteranno o finiranno di affossare il reality.

Nel corso della scorsa puntata in diretta del GF, Alfonso Signorini non ha potuto che fare un monito ai concorrenti di questa edizione, monito suonato abbastanza strano rispetto a quello che è successo lo scorso anno.

Infatti, il conduttore, dopo essersi complimentato con i concorrenti perché si sono comportati seguendo la nuova linea editoriale Mediaset, li ha messi in guardia dal rischio di essere troppo poco spontanei e trattenuti.

Alfonso Signorina ha detto: “Sono passati quasi 20 giorni dall’inizio del programma. Faccio una premessa. Siete tutti bravi, molto educati, proprio come piace a noi, ma l’educazione non significa assolutamente non essere sé stessi! Educazione significa anche dire le cose in faccia agli altri con convinzione”.

Alfonso Signorini si schianta: legnata per il conduttore

Alfonso Signorini non è riuscito a reggere la concorrenza e ha avuto uno schianto veramente devastante. Infatti, il conduttore ha subito una legnata veramente tremenda. Ha perso alla gara di share contro Imma Tatarani 3 – Sostituto Procuratore andato in onda su Rai 1. Nonostante tutti i tentativi fatti, ormaia il reality non riesce più a destare lo stesso interesse di un tempo.

Infatti, Gossip e Tv riporta che la fiction Rai ha totalizzato circa 4.624.000 di spettatori (raggiungendo circo il 27.1% di share), mentre Il Grande Fratello 8 su Canale Cinque è arrivato a poco più del 18.2% con poco più di 2.462.000 di spettatori. Una perdita abbastanza significativa per quello che riguarda la rete. Questa cosa potrebbe dare più di qualche problema al conduttore, visto che la nuova linea di Pier Silvio Berlusconi non porge l’altra guancia.

La produzione del Grande Fratello prova a smuovere le acque

Per provare a risollevare un po’ gli ascolti del Grande Fratello, la produzione ha deciso di dividere il cast. Infatti, come è stato fatto già in passato, solamente una decina di concorrenti continueranno a vivere nella casa, mentre l’altra metà si trasferirà nel Tugurio.

Alfonso Signorini durante la scorsa diretta ha annunciato: “A stabilire che vivrà nella Casa e chi nel Tugurio, sarà la sorte e non solo. Ci sono due vere leader, che fin dall’inizio non hanno nascosto di non sopportarsi. Sono Rosy e Beatrice. Siamo sicuri che voi due non avrete alcun timore ad assumervi delle responsabilità. Anzi una, importante per tutti i vostri compagni.