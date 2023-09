‘Morto per cause naturali’: tragedia improvvisa nella tv | Italiani distrutti dalla grave notizia

La dolorosa notizia, infine, è arrivata: si è spento in serenità, lasciando moglie e figli, un volto che è stato amato da milioni di persone.

Dopo una lunghissima carriera divisa tra cinema e televisione, con numerose interpretazioni a suo nome, si è spento un attore che in molti piangeranno.

Sia la famiglia, sia la produzione della serie che lo vedeva protagonista da più di vent’anni si sono pronunciate per esprimere il proprio dolore.

Pur essendo di origini scozzesi, e nonostante recitasse soprattutto in produzioni statunitensi, in Italia era amatissimo anche grazie a due ruoli rimasti nel cuore di molti.

Nonostante se ne sia andato dolcemente, lascia dietro di sé un vuoto incolmabile.

Il ricordo di un figlio ritrae un padre perfetto

Ad averci lasciato è l’attore David McCallum. Scozzese di nascita, classe 1933, McCallum si è spento all’età di 90 anni per cause naturali, come riportato da Peter, il quarto dei suoi cinque figli, avuto dalla seconda moglie Katherine Carpenter. Con un lunghissimo curriculum che spaziava tra cinema, televisione, musica e scrittura, McCallum era noto sulle TV italiane soprattutto grazie all’interpretazione del personaggio di Donald ‘Ducky’ Mallard nella serie statunitense NCIS, ruolo che ha ricoperto dal 2003 fino al decesso.

“Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole. Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro“, ha dichiarato Peter; mentre i produttori di NCIS, oltre ad estendere il loro dolore, hanno riportato quanto fosse amato dai fan, ma soprattutto da coloro che hanno lavorato al suo fianco.

Da giovane fu un rivoluzionario agente segreto russo

McCallum, tuttavia, non era noto solo per il suo lavoro con NCIS: pur avendo avuto poco successo nel cinema (ha però una parte nel famosissimo “La Grande Fuga” del 1963) la sua carriera televisiva è molto prolifica, e lo vede attivo già dal lontano 1958. Il vero successo, però, sarebbe arrivato qualche anno dopo: di preciso nel 1964.

All’età di trentun anni, McCallum si vide affidato un ruolo che sarebbe entrato nella storia e nei cuori di tutti: quello dell’agente segreto Illya Kuryakin nella serie statunitense “Organizzazione U.N.C.L.E.“, giunta in Italia nel 1967. Co-protagonista assieme a Robert Vaughn e Leo G. Carroll, McCallum si distinse per l’interpretazione di un personaggio rivoluzionario: un agente segreto russo, enigmatico e tormentato, nonché molto bello, il che lo rese l’uomo dei sogni di moltissime donne.