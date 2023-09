‘Sapeva di essere eliminato’: Grande Fratello, censura immediata dalla regia | Tutto preparato

Per il Grande Fratello si mette male: la regia ha cercato di censurare, ma tutto è stato condiviso in rete. Ecco cosa è accaduto.

La nuova edizione del Grande Fratello non riesce ancora a convincere del tutto i telespettatori da casa, mentre Mediaset tenta di coinvolgere il pubblico mettendo in atto alcune strategie.

Alfonso Signorini, intanto, ha palesemente chiesto ai suoi concorrenti di non nascondersi dietro il perbenismo e, nonostante abbiano imposto il divieto di volgarità e atteggiamenti violenti, loro devono sentirsi liberi di esprimere a proprio modo sentimenti e stati d’animo.

Intanto, un momento particolare vissuto nel tugurio ha fatto storcere il naso ad alcuni telespettatori: ecco il video incriminato.

Gf, televoto truccato?

Nell’appuntamento di lunedì 25 settembre scorso, il Grande Fratello ha avuto il suo primo eliminato: Claudio Roma. Il giovane, presentato da Alfonso Signorini come un ex spacciatore a causa di alcuni problemi con la giustizia avuti da adolescente, si era lamentato con i coinquilini per i termini utilizzati dal conduttore. Ad oggi, tuttavia, Claudio ha cambiato radicalmente vita ed era pronto a raccontare a tutti la sua storia attraverso le telecamere del Grande Fratello. Il pubblico da casa, però, non gli ha dato il tempo di farlo e alla prima eliminazione diretta è stato lui a dover lasciare il gioco.

Tutto regolare, dunque, secondo il regolamento prestabilito dal reality show di Canale 5. Eppure, proprio alcuni inquilini della casa di Cinecittà hanno insinuato il dubbio che il televoto che ha mandato a casa Claudio sia stato pilotato. Il motivo? Pare che il giovane avesse degli impegni professionali già programmati coincisi, casualmente, con la sua uscita dal programma. Il video in cui si parla dello strano fatto ha iniziato a fare il giro del web nonostante il tentativo fallito della regia di staccare l’audio.

Vedi te la coincidenza che ieri Claudio aveva l’apertura della palestra e guarda caso è uscito.

Naturalmente hanno staccato l’audio #grandefratello #gf pic.twitter.com/usYJ82zozI — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 26, 2023

Dubbi sull’uscita di Claudio

Nelle immagini diventate virali su Twitter, Samira e Anita stavano discutendo dell’uscita di Claudio Roma insieme a Ciro Petrone. “Non c’è più Claudio”, hanno commentato le due concorrenti del Gf inviando all’eliminato i loro saluti.

“Chissà com’è andata l’apertura della palestra”, ha aggiunto Samira, sottolineando che l’evento era programmato per il giorno successivo la sua eliminazione dalla casa. “Aveva l’apertura ieri? Ma veramente? Ammazza oh!”, ha esclamato Anita, mentre la regia si affrettava per chiudere l’audio. “Vedi te la coincidenza che ieri Claudio aveva l’apertura della palestra e guarda caso è uscito. Naturalmente hanno staccato l’audio”, ha scritto sui social un utente di Twitter insinuando che sia stato tutto pilotato.