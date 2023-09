“Non andiamo in onda… addio”: Antonella Clerici gela il suo pubblico | Decisione forzata

Un annuncio sconvolgente che arriva direttamente da lei: è accaduto all’improvviso, e non è stata l’unica a piangere per l’accaduto.

Ha speso poche parole per commentare quanto è successo, ma sono bastate per far percepire la tremenda emozione da cui è stata colpita.

Antonella Clerici sconvolge il pubblico: “È sempre mezzogiorno” interrompe la messa in onda di punto in bianco. Cos’è accaduto?

Il ritorno della conduttrice come presentatrice di un programma nella fascia di pranzo su Rai sta avendo un successo incredibile, eppure nei giorni scorsi il programma è scomparso dal palinsesto.

Il motivo, nonostante tutto, sarebbe più che giustificato. Si evince dall’annuncio stesso che è stato dato per avvisare gli spettatori…

Il messaggio di addio arrivato senza alcun preavviso

A pubblicare il messaggio di annuncio direttamente sul suo profilo Instagram è stata proprio Antonella Clerici. La conduttrice si è trovata ad affrontare una situazione inaspettata, che l’ha profondamente scossa: non si evince solamente dal messaggio, ma dalla foto che lo accompagna. La conduttrice si è trovata a sospendere la messa in onda del suo programma per fare spazio alla trasmissione dei funerali di stato di Giorgio Napolitano.

La morte dell’ex presidente della repubblica ha scosso l’intero paese. Antonella ha postato una foto che la ritrae ad un evento proprio assieme al compianto presidente, il primo della storia italiana ad essere eletto per due mandati consecutivi. “Addio e grazie”, ha scritto, sottolineando il profondo affetto e la riconoscenza che provava nei suoi confronti.

Un cordoglio di gruppo: a ricordarlo è l’Italia intera

I funerali di stato del presidente sono stati trasmessi, come da consuetudine, dalla tv di stato. Antonella però non è l’unica ad aver rivolto un ultimo saluto a Napolitano: sono moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo ad essere intervenuti per ricordare l’ex presidente, e altrettanti i politici che, indipendentemente dal partito di appartenenza, si sono commossi per l’accaduto.

Ai funerali di stato sono intervenuti, ovviamente, l’attuale presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, ma anche Matteo Salvini e Luca Zaia; tra i personaggi internazionali, Papa Francesco, che si è recato alla camera ardente, ma anche il segretario di stato statunitense Antony Blinken e il presidente francese Emmanuel Macron. Il ricordo di un uomo integro e tanto amato ha riunito tutti sotto la bandiera del lutto.