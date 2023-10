Affari tuoi, colpo di scena: interrotte le riprese | La mossa di Amadeus spiazza tutti

Il noto conduttore protagonista di un episodio bizzarro durante una delle sue trasmissioni: pubblico in delirio.

Dopo il Festival di Sanremo, Amadeus può gestire veramente di tutto, e lo ha dimostrato anche in questa occasione.

Il conduttore di Affari Tuoi, uno dei programmi che forse più di tutti porta il concorrente a sfidare la sorte, è stato coinvolto in un episodio molto commentato anche online.

Il video dell’accaduto è persino finito su uno dei social più in voga nella generazione Zeta, ovviamente ci riferiamo a Tik Tok, che vanta numerosissimi utenti di età molto giovane.

Nessuno se lo poteva aspettare: l’accaduto ha avuto una certa rilevanza televisiva, e con esso la reazione imprevista di Amadeus.

Affari tuoi, per Amadeus the show must go on

Il momento era già colmo di tensione, visto che i concorrenti della puntata erano alle prese con una scelta davvero difficile – il Notaio aveva appena proposto loro un cambio di pacchi. D’un tratto, dalla regia, un autore chiede a una persona nel pubblico di coprire la pancia, poiché era troppo visibile.

Amadeus, però, non asseconda la richiesta, ma interrompe tutto e decide comunque di non tagliare quella parte di trasmissione: un colpo di scena che si concretizza nelle sue parole in risposta al tecnico intervenuto.

L’intervento di Amadeus

“Lascialo lì. Ha la pancia di fuori e lasciagli la pancia di fuori, no? Ma ci possiamo fermare per una pancia di fuori?” ha detto il conduttore alla persona che aveva chiesto la pancia coperta. Non solo: Amadeus si rivolge anche al signore del pubblico coinvolto nella questione e, per drammatizzare, gli dice: “Ti posso dire? È peggio se metti la borsa sul pacco. Fidati! Guarda che è peggio, meglio la pancia di fuori. Eh, metti che ce li hai tu i 300mila…”: il pubblico è davvero divertito da quanto sta accadendo.

“Ok. Allora… Non taglio niente di questo, mando tutto in onda. Ve lo dico!”, continua Amadeus, “Non taglio niente. Quello che è accaduto lo mando in onda, dovete sapere cosa accade. Si ferma la puntata per la pancia di fuori”, sottolinea il conduttore: evidentemente per lui è un paradosso fermare una registrazione per un pezzetto di pelle che si vede, per altro da lontano. La puntata continua tra l’ilarità e gli applausi delle persone in studio per la reazione del famosissimo conduttore