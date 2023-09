Riconoscete questa bimba col caschetto? Crescendo è diventata una stella della tv | Ecco chi è

La bimba in foto è oggi una delle conduttrici più apprezzate ed amate del piccolo schermo: riuscite a riconoscerla?

Un tempo aveva il caschetto nero e liscio, oggi ha optato per un taglio più sbarazzino e i capelli chiari: la conduttrice in foto è cambiata tanto negli anni, ma ha conservato lo stesso sguardo di quando era bambina.

Classe 1965, originaria di Bentivoglio, ha iniziato a lavorare in televisione a metà degli anni Ottanta prendendo parte ad alcuni quiz show come concorrente.

Poi la sua vita è cambiata ed è iniziata la scalata verso il successo: è stata al timone di grandi programmi di Rai e Mediaset, ha vissuto anche un periodo buio, ma oggi è tornata più in forma che mai. Di chi stiamo parlando?

Chi è la bambina in foto

Correvano gli anni Settanta e la bambina in foto non poteva immaginare cosa sarebbe diventata di lì a poco. Solo nel decennio successivo, infatti, è arrivato il suo timido ingresso nel mondo dello spettacolo: prima come concorrente di alcuni famosi quiz show, poi come partecipante di Miss Italia e Miss Universo e, infine, come presenza femminile della Domenica Sportiva. Siete riusciti a capire di chi parliamo? Di Simona Ventura, che dopo una lunga gavetta tra reti locali piemontesi, è riuscita ad approdare in Rai facendosi conoscere grazie alle competenze in ambito calcistico.

La sua consacrazione, però, è arrivata grazie a Mediaset e al programma Mai dire gol della Gialappa’s Band che ha condotto prima accanto a Teo Teocoli, poi con Claudio Lippi e, infine, in solitaria. Da quel momento è iniziata l’ascesa di Simona Ventura che ha avuto modo di guidare programmi di rilievo della Rai – come L’Isola dei famosi, Music Farm, Quelli che…il calcio e il Festival di Sanremo nel 2004 – e di Mediaset – come Le Iene, Zelig, Selfie, le cose cambiano o Temptation Island VIP.

Simona Ventura, il successo e il periodo buio

Dopo anni di grande successo, Simona Ventura ha dovuto fare i conti con i cambiamenti avvenuti nella televisione generalista e ha firmato un contratto con Sky che l’ha portata a lavorare ancora per X Factor e per altri show. Approdata poi su La7, ha deciso di rilanciare la sua carriera prendendo parte all’edizione numero 11 de L’Isola dei famosi, ai tempi condotta da Alessia Marcuzzi.

Dopo un breve periodo a Mediaset, ha poi deciso di tornare in Rai e dal 2021 è al timone di Citofonare Rai 2 in coppia con l’amica e collega Paola Perego. Amatissima dal pubblico da casa, Simona è anche seguitissima sui social dove vanta più di un milione e mezzo di follower.