“Ho abbandonato la speranza”: tragedia Fabrizio Corona | Immenso dolore per il figlio

Fabrizio Corona ha raccontato dell’immenso dolore che prova per il figlio. Sembra aver abbandonato la speranza dopo la tragedia…

La vita e le vicende che hanno coinvolto Fabrizio Corona sono sempre state interessanti per il pubblico, a partire dalle sue relazioni fino ad arrivare ai suoi procedimenti giudiziari.

Nella giornata di ieri, l’uomo è stato uno degli ospiti più attesi della prima puntata della nuova stagione di Belve e si può dire che non ha deluso le aspettative. Francesca Fagnani è molto brava a toccare le corde più profonde degli intervistati, anche se l’ex re dei paparazzi le ha dato parecchio filo da torcere.

Da poco tempo, l’uomo è tornato a essere libero, dopo circa dieci anni. Questa è stata concessa dal Tribunale di Sorveglianza. La condanna era il risultato del processo per ricatto ai danni di David Trezeguet, nonché altri reati come frode fiscale e bancarotta.

Nel corso della sua prima intervista da uomo libero, ha avuto modo di aprirsi e ha raccontato anche la tragedia che riguarda il figlio. Immenso dolore per Carlos Maria.

“Ho abbandonato la speranza”: tragedia Fabrizio Corona

Fabrizio Corona nel corso dell’intervista ha anche parlato dell’ex moglie Nina Moric. La quale ha raccontato in passato di avere un rapporto difficile con il figlio e di esserne molto addolorata. Corona ha detto che la donna non avrà più nessun rapporto con il ragazzo.

Lui ha raccontato: “Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

La terribile confessione su Carlos Maria

Fabrizio Corona ha parlato di suo figlio Carlos Maria che è stato colpito da una grande tragedia. Infatti, il ragazzo ha una malattia genetica. Nel corso dell’intervista ha raccontato: “Come sta adesso? Ora sta male. Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia. Nel senso che ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

A quel punto Francesca Fagnani gli ha chiesto se si riconosce in minima parte una quota di responsabilità per il triste destino del figlio. Lui ha risposto: “No perché quello è un malessere genetico. Io per lui ci sono come una persona che sa che lui non potrà gestire la sua vita da solo. E nel momento in cui dovessi esserci io nella sua vita, non avrà problemi di nessun tipo. Ho messo al posto giusto le persone giuste”.